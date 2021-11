Odstranění tuku z břicha jedlou sodou? Naše babičky používaly tyto šťávy

Tíží vás nadměrné množství tuku v oblasti břicha a pasu? A chtěli byste s tím něco udělat? Neodkládejte to! Čekají nás vánoční svátky a budeme si chtít sem tam zobnout nějaké té dobroty. Báječná je metoda na odstranění tuku jedlou sodou. Ale máme i další vychytávky! Jen nezapomeňte cvičit, to je totiž společně se zdravou stravou naprostý základ.

Hydrogenuhličitan sodný je každému dobře známý. Spíše jej můžeme znát pod názvem jedlá soda. Jde o víceúčelovou složku, která je netoxická, naopak je pro lidské tělo velmi prospěšná.

Co je vlastně soda bikarbona

Soda bikarbona je 100% hydrogenuhličitan sodný, který se běžně používá jako prášek do pečiva. Při smíchání s kyselinami zareaguje a vytváří bublinky oxidu uhličitého. Hospodynky to znají, protože jim díky tomu zvětší objem připravované těsto. Jedlou sodu si lidé někdy pletou s práškem do pečiva, který obsahuje i škodlivý hliník. Klasická soda bikarbona však žádný hliník neobsahuje a v tom je velký rozdíl.

Trocha historie

V přirozené formě je soda bikarbona známá jako součást přírodního minerálního natronu, který obsahuje velké množství hydrogenuhličitanu sodného a používá se již od pradávna. Egypťané natron využívali jako mýdlo na čištění mnoha věcí. Až v roce 1846 Dr. Austin Church a John Dwight začali vyrábět a prodávat sloučeninu, která je dnes známá jako soda bikarbona.

Během 60. let 19. století se o sodě bikarboně psalo v některých kuchařských knihách, ale k jejímu masovějšímu rozšíření došlo až průběhu 20. let 20. století. Později, někdy ve 30. letech 20. století byla tato látka prezentována široké veřejnosti už i pro své léčebné účinky.

Chcete zhubnout? Vsaďte na jedlou sodu

V procesu hubnutí vám jedlá soda báječně pomůže. Pro mnoho lidí je právě hubnutí velmi citlivý a někdy i dost stresující proces, protože to není zas tak jednoduché. Tato látka vám může při redukci hmotnosti pomoci.

Vyrobte si koktejl z jedlé sody a šťávy z citrusů

1 kávová lžička jedlé sody

šťáva z 1 citronu a grapefruitu

½ sklenice vody

Ve sklenici s vodou rozpusťte jedlou sodu a přidejte šťávu z citrónu a grapefruitu a vše pečlivě promíchejte. Každý den vypijte jednu sklenici dvacet minut před snídaní. Sami pocítíte, jak váš břišní tuk mizí a budete se radovat.

Jedlá soda s jablečným octem

2 lžíce jablečného octa

½ lžička jedlé sody

1 sklenice vody

Smíchejte všechny ingredience a vypijte sklenici každý den na lačný žaludek. Během velmi krátkého času se zbavíte přebytečného tuku.

Jedlá soda s ovocem

2 citrony

2 šálky vody

1 šálek jahod

1 hrst čerstvé máty

1 kávová lžička jedlé sody

Vymačkejte šťávu z citronů a smíchejte ji s vodou, jahodami a mátou. Vše dobře promíchejte nebo vložte ingredience do mixéru a přidejte jednu lžičku jedlé sody. Vypijte dvakrát denně.

