Šalvěj přeslenitou neboli babské ucho, známe asi spíš jen od Saxany, jíž pomohl odvar z této léčivky zůstat ve světě lidí. Už tato vlastnost šalvěje je obdivuhodná, ale ono jich je mnohem víc. Co všechno tato zázračné bylinka dokáže?

Zdroje: www.rehabilitace.info, www.uzdravim.cz, www.mojemedicina.cz

Bylina roku 2001

Se šalvějí se setkáme už v dávné historii, již staří Římané ji považovali za zázračnou léčivou bylinu. V minulosti se šalvěj užívala k léčbě uštknutí, k ochraně proti zlu, k posílení ženské plodnosti. Od té doby byly její účinky stále zkoumány a využívány po celém světě… A v roce 2001 byla dokonce označena za bylinu roku.

Šalvěj lékařská má charakteristickou silnou, kořenitou a hořkou vůni. Je určena k vnitřnímu i zevnímu použití a v kuchyni se užívá pro svou příjemnou sladkou pikantnost. Užívají se nejen její lístky, a to jak čerstvé, tak i sušené, ale i olej.

Šalvěj je známá léčivka už z dob starých Římanů Zdroj: avoferten / Shutterstock

Všestrannost

Nejznámější použití šalvěje je jako vnitřní dezinfekce, vhodná při zánětech a bolestech v krku, v ústní dutině, při drobných poraněních v ústech anebo při problémech se zuby.

Díky antibakteriálním a antiseptickým účinkům může být šalvěj užívána dokonce v kombinaci s některými léky při prvních příznacích onemocnění, jako jsou chřipka, angína nebo nachlazení. Své místo má i v léčbě bolesti svalů a revmatismu.

Šalvěj využívá i aromaterapie – někteří věří, že je lékem proti stárnutí, jelikož zabraňuje ztrátě paměti a mírní deprese. Doporučuje se užívat i při mírné a středně těžké formě Alzheimeru, protože podporuje paměť, stimuluje mozek a zlepšuje koncentraci.

Nadměrné pocení

Při denním pití šalvěje – ideálně ráno a večer – se dokonce můžete zbavit i další nepříjemné věci, jakou je nadměrné pocení. To nemusí mít na svědomí pouze nadváha, ale i špatné stravování, jako například nadměrné pití alkoholu nebo jezení pikantních jídel ve velkém množství. Za přílišným pocením se často skrývají onemocnění štítné žlázy, vysoký tlak, cukrovka i rakovinné nádory. Studený pot může být projevem srdečního selhání. Noční pocení zase bývá jedním z příznaků menopauzy, různých infekčních onemocnění, tuberkulózy a infekcí střevního traktu.

Šalvěj podporuje stahování potních žláz, čímž zabraňuje pocení.

Nejen odvar ze šalvěje pro Saxanu

Šalvějový odvar si lehce vyrobíme doma. Potřebujeme jen lžičku sušených listů, a pak jej můžeme dvakrát denně pít jako čaj. Ale pozor, neměli bychom jej nadužívat, protože by nám hrozila intoxikace. Bylinu by neměly užívat ani ženy v těhotenství či v průběhu kojení.

Šalvěj má důležité místo i v aromaterapii Zdroj: CoralAntlerCreative / Shutterstock

Šalvěj v dnešní době můžete potkat jako koření, čaj, tabletu, esenciální olej, kapsli anebo jako tinkturu. Pro vnitřní užívání je vhodná, když vás trápí potíže s trávícím traktem. Dokáže zklidnit žaludek, střeva a zamezit nadýmání. Uklidňuje nervy, pomáhají při problémech se stresem a nespavostí.

Při zevním použití poslouží na různé oděrky a špatně se hojící rány na kůži, na lupy ve vlasech, plísně a mykózy, i ty gynekologického charakteru. Zde rovněž působí jako dezinfekce a je báječným podpůrným prostředkem při používání zevních mastí a krémů.

Navíc se šalvěj přidává do různé kosmetiky – do ústních vod, zubních past i kosmetiky určené pro problematickou pokožku postiženou akné. Přidává se také do mastí na ekzémy nebo opruzeniny.

Šalvěj má antiseptické vlastnosti: Působí i jako konzervační látka, která dokáže zabíjet bakterie. Pro tyto vlastnosti se užívá i v kuchyni, kdy se přidává jako koření do masa.

Saxano, v jedné jediné šalvěji... Kouzel je víc než dost!