Tiká vám víčko? Zbystřete. Může vám jít o život

Vibruje vám víčko? Občas se to stane každému. Pokud jde ale o častější problém a tik v oku pociťujete opakovaně, měli byste problém řešit s lékařem. Proč?

Nepříjemné cukání očního víčka trápí kdekoho. Podle lékařů může jít o důsledek stresu, únavy, namáhaných očí (například při dlouhém koukání do počítače), nadměrné pití kávy, alergie nebo syndromu suchého oka. Řeknete si, že jak to rychle přišlo, tak to rychle odejde. Ale ne vždycky to tak je. Občas to trvá i několik dní.

Jaká psychosomatická onemocnění může způsobit stres? Podívejte se ve videu:

Pozor na kávu a suché oči

„Lítající víčko“ neboli tik v oku může postihnout každého. Zajímavé je, že zatímco ho dotyčný vnímá velmi intenzivně, okolí ho často ani nezpozoruje. Tiky bývají u většiny lidí důsledkem nedostatečného spánku a většinou je vyřeší pořádný odpočinek.

Často se stává, že „tikající oči“ jsou vysušené, proto jako první pomoc také uleví obyčejné hydratační kapky. Odborníci doporučují v takových chvílích odbourat (nebo alespoň zredukovat) všechny dehydratační drinky, jako jsou káva nebo alkohol.

Průvodním jevem tiku očního víčka bývají i suché oči. Uleví kapky. Zdroj: Profimedia

Když tik trvá příliš dlouho

Děláte psí kusy a obtíže nadále trvají? Pak už je potřeba zajít si s tím k lékaři. Tiky v očích totiž bývají doprovodným jevem několika vážných onemocněních, jako je třeba Bellova obrna. Tento stav doprovází zánět, otok nebo ochrnutí obličejových svalů.

Ve výsledku se vaše tvář stane natolik nehybná, že se nebudete moci ani usmát, natož používat běžnou mimiku. Říkáte si, že jak byste takové onemocnění mohli dostat? Bohužel stačí obyčejné nachlazení, rýma, únava nebo stres. Zhruba v 80 % Bellovu obrnu způsobuje virus Herpes Simplex.

Tiky vznikají i z nedostatku spánku. Dopřejte si pořádný odpočinek. Zdroj: Profimedia

Léčba Bellovy obrny

Léčba Bellovy obrny spočívá v odstranění očních problémů. Není to ale zase tak snadné, protože občas se stává, že oko se nedovírá a je potřeba ho pravidelně prokapávat, aby se nevysušilo. Dalším krokem je také použití medikace – zejména antiherpetik, které jsou často doplněny i kortikoterapií.

Hodně pomůže i cvičení a rehabilitace, které pomalu rozpohybovávají zatuhlý obličej. Jde o obyčejné pohyby, například intenzivní mrkání, krabacení čela či nosu, cenění zubů do zrcadla nebo otevírání a zavírání úst. Délka Bellovy obrny bývá u každého jiná, a bohužel jsou i případy, kdy nemoc přetrvává.

Bellova obrna je nepříjemná nemoc. U každého trvá různě dlouho. Zdroj: Profimedia

