Okurková dieta slibuje 7 kilo za 7 dní. Skutečně zhubnete, ale může i ublížit

„7 dní, 7 kilogramů“. To se říká o okurkové dietě. Jako každá dieta, která je založená na jedné hlavní potravině anebo na vynechání jiných, je však dlouhodobě neudržitelná, zdraví škodlivá a jojo efekt je téměř 100%. Jde z trendu okurkové diety vytěžit něco prospěšného?

Teorie okurkové diety spočívá na týdenní konzumaci salátových okurek, kdykoli máte hlad. K okurkám můžete přidat několik na kalorie a bílkoviny bohatých potravin, jako je třeba kuřecí nebo rybí maso či ořechy. Během diety se doporučuje nahradit většinu potravin okurkami. Ostatní zelenina nebo ovoce by měly být omezeny na minimum. Z toho vyplývá, že tato dieta je málo pestrá a příjem kalorií nestačí ani na pokrytí základních fyziologických funkcí. (Zdroj: www.healthline.com)

Proč okurka

Abyste hubli, musíte se dostat do kalorického deficitu. Okurky mají nízký obsah bílkovin, jsou bohaté na vodu a průměrná 300 gramová okurka má jen 45 kalorií. Kdybyste za den snědli 10 okurek, přijmete pouze 450 kalorií. Bude vám ale chybět vláknina, vápník, železo a mnoho dalších živin potřebných k fungování těla. Budete sice v kalorickém deficitu, můžete si však přivodit zdravotní komplikace.

Nejlepší dieta je ta vyvážená. Nejen v jídle, ale i v minutách pohybu Zdroj: profimedia.cz

Za týden na okurkové dietě budete opravdu vážit méně. Může za to však odvodnění organismu. Procento tuku zůstává stejné a také tolik slibovaná detoxikace nefunguje: „Zdravé tělo má ledviny, játra, kůži, dokonce i plíce, které fungují jako detoxikační," říká emeritní profesor komplementární medicíny na Exeterské univerzitě Edzard Ernst. „Neexistuje žádný známý způsob - rozhodně ne prostřednictvím detoxikačních procedur - aby něco, co funguje dobře ve zdravém těle, fungovalo lépe."(Zdroj: www.theguardian.com)

Jak se okurkovou dietou inspirovat

Je pochopitelné, že s prvními jarními paprsky začneme myslet na plavkovou sezónu. Na našem těle zpozorujeme každý gram tuku a štíhlé a pevné tělo bychom chtěli nejlépe hned. Bohužel, toto je přesně cesta do začarovaného kruhu různých krátkodobých diet, které mohou vést k poruchám příjmu potravy, zpomalení metabolismu nebo problémům se štítnou žlázou.

Okurkovou dietou se ale můžete inspirovat,a to přidáním zdravých potravin do svého jídelníčku. Pokud si dáte před každým hlavním jídlem 100 gramů listového salátu s rajčetem, okurkou nebo paprikou, hlavního jídla sníte o mnoho méně. Žaludek totiž bude již ze třetiny až z poloviny naplněn. Navíc, v množství 100 gramů salátu do sebe dostanete 0,8 gramů bílkovin, 3 g sacharidů a 3 g vlákniny schovaných do 21 kcal. (Zdroj: www.kaloricketabulky.cz)

Když vaříte a máte hlad, můžete si k činnosti polovinu okurky přikusovat. Na oběd či večeři tak opět sníte méně kalorií. Přidáte-li cvičení v pomalejším tempu, jako je chůze, dosáhnete kalorického deficitu, pálení tuků a vysněného těla. Pomalu, ale jistě.