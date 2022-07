Tukožroutská okurková voda: Skvělé výsledky pocítíte prakticky okamžitě

Zchlaďte si organismus drinkem se salátovou okurkou. Chuť vás mile překvapí! Ochucenou vodu lze pít bez výčitek, naopak vám pomůže nějaké to kilo zhubnout a dodá tělu vitamíny.

V horkém létě je pití tekutin základ. Po čase vám už možná přijde trochu nudné pít neustále čistou kohoutkovou vodu a chtěli byste si ji něčím vylepšit, aby chuť nebyla tak fádní. Něčím, co nám ale nenabourá náš kalorický příjem. A k tomu je ideální okurka! Ačkoliv se vám možná zdá okurka jako vodnaté nic, obsahuje mnoho prospěšných látek.

Příprava okurkové vody

Při přípravě použijte zhruba půlku salátové okurky na litr čisté vody. Samozřejmě pokud jste vášnivým pěstitelem a na zahradě vám okurky plodí jedna za druhou, máte ideální a nechemicky ošetřený příjem materiálu. Okurku omyjte a nakrájejte i se slupkou na tenké plátky, přendejte do džbánku a zalijte vodou. Jestliže máte rádi mátu či chuť citronu, neváhejte si tam vše podle vaší chuti přidat. Nejlepší je nechat džbánek odstát přes noc v lednici, aby se chutě do vody co nejvíce rozvolnily. Občas si můžete „vytunit“ nápoj sezonním ovocem, v tento čas se přímo nabízí vodní meloun.

Detox organismu

Okurky obsahují účinné antioxidanty, například do nich patří vitamín C, apigenin, lutein či quercetin. Okurková voda tudíž dopřeje tělu hydrataci, ale i detox. Pročistí ledviny a vyplaví z organismu nepotřebné toxiny.

Redukce váhy s úsměvem

Jistě víte, že při redukci váhy je důležitý pitný režim. A společně s okurkovou vodou vám shazování půjde ještě mnohem lépe, protože do těla společně s vodou dostáváte i spoustu prospěšných látek z okurky. Při nedostatečné hydrataci se budete cítit unavení a co je asi nejvíce nepříjemné – váš trávicí trakt vám dá nedostatek tekutin najevo v podobě zácpy.

Hezčí pleť

Samotný příjem tekutin v dostatečném množství vám s pletí provede divy, ale s přídavkem okurky bude pleť zářit! Betakaroten ochrání pokožku před ultrafialovým zářením a vitamín A pleť obnoví a zpevní. Další látky, jako hořčík, zinek, vápník nebo křemík se postarají také o kvalitu vašich vlasů a nehtů.

Bystřejší mozek

Popíjením okurkové vody se do těla dostane i látka fisetin, který spadá do silných antioxidantů ze skupiny fenolů. Pomáhá odstranit stárnoucí a poškozené buňky.

