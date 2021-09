V okurkových semínkách je obrovská síla. Co udělá s vaším tělem denní konzumace?

Víte, že v okurkách se skrývá elixír mládí? To je asi trochu přehnané, ale faktem je, že okurková semínka jsou překvapivě nutričně hodnotná. Jak a na co jejich sílu použít?

Překvapivě významné účinky semen okurek

Kdo by to byl do okurek řekl. Okurky se již dříve používaly v přírodním léčitelství. Když na ně zacílila i klasická medicína, ukázalo se, že jsme okurky dost podceňovali. Okurka není jen plná vody, je především plná drobných semen, která mají překvapivě skvělé nutriční hodnoty. Semena okurek jsou plná vlákniny, kyseliny linolové, vitamínu E, beta karotenu, draslíku i vápníku.

Okurky jsou víc než salát se sladkokyselým nálevem. Zdroj: Agnes studio / Shutterstock.com

Okurky jsou také ideálním základem redukční diety

Okurky mají velmi nízkou kalorickou hodnotu, proto jsou skvělým dietním jídlem. Navíc obsahují i velmi málo sodíku a tuků. I když obsahují velké množství vody, přirozeným způsobem odvodňují a udržují hydrataci organismu v rovnováze. Protizánětlivé vlastnosti okurek pomáhají tělu odstranit škodlivé látky. A rozhodně je třeba vypíchnout nejzajímavější účinky okurkových semen, jimiž je zmírnění podráždění pleti i omlazující a vrásky vyhlazující efekt.

Okurky jsou skvělým základem redukční diety. Zdroj: profimedia.cz

Olej ze semen představuje koncertovanou sílu

Protizánětlivé vlastnosti okurkových semen jsou natolik významné, že dokáží pomoci i při problémech s močovým měchýřem. Nepříjemné a časté močení jsou symptomy, které nelze přehlédnou. Někteří odborníci se domnívají, že strava obohacená o velké množství okurek, případně olej z okurkových semen dokáží vyléčit i toto nepříjemné onemocnění. Nejedná se o zaručený prostředek ani o konvenční léčbu, takže obezřetnost je jistě na místě. Nicméně pokud na záněty trpíte, pak jistě stojí za to vyzkoušet olej z okurkových semen jako prevenci či podpůrnou léčbu.

Kosmetický průmysl miluje olej z okurkových semen

Nejvyzdvihovanější jsou jednoznačně účinky na pleť a vlasy. Olej z okurkových semen je výborným zvláčňovadlem a jeho používáním podpoříte vyhlazení a regeneraci pleti. Antioxidanty v semenech dokáží i značně zpomalit projevy stárnutí, a tak působí pokožka a celkový vzhled mladistvěji a zdravěji. Olej je také přirozenou ochranou proti ultrafialovému záření a pomáhá pročištění pleti bez známek zarudnutí, takže významně zmírňuje i projevy akné.

Okurky se používají v pleťové i vlasové kosmetice. Zdroj: lightwavemedia / Shutterstock.com

Přírodní medicína nedá na semena okurek dopustit

V přírodní medicíně se okurky běžně používaly i proti parazitům či zácpě. Nakládané okurky patří mezi fermentované protraviny bohaté na probiotika, která podporují kvalitní trávení a mikroflóru střev. Tyto pak přímo ovlivňují imunitní systém. O okurkách se jistě dozvíme víc. Okurky jsou totiž předmětem zkoumání, která se zabývají prevencí rakoviny, léčbou artritidy či zdravím kostí.

