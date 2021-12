Funguje okurková voda na hubnutí? Pijte ji před Vánocemi, rozhodně si prospějete

Okurková voda vám může před Vánocemi trošku odlehčit. Vánoční svátky jsou tradičně obdobím vaření, pečení a odpočinku s rodinou. Hodně jídla a málo pohybu jsou pro svátky typické. Okurková voda není žádný zázrak, a přece vám pomůže cítit se lépe nebo i zhubnout.

Proč je dobré pít okurkovou vodu?

Nejde ani o zaručený recept na hubnutí, ani o zázračné účinky okurky. Jde o jednoduché počty a hned vám vysvětlím, v čem spočívají.

Okurková voda je ideálním nápojem i v zimě. Příprava je nesmírně jednoduchá, takže se jen těžko hledají důvody, proč by to nešlo. A teď už k tomu, jak vlastně okurková voda funguje.

Okurková voda ozvláštní pitný režim nenucenou příchutí. Zdroj: Shutterstock.com

Ozvláštněte pitný režim okurkovou vodou

Někdy se říká, že hlad je převlečená žízeň. Částečně je to pravda. Ne že by bylo možné nápojem nahradit normální pevnou stravu, ale hlad rozhodně oddálíte právě díky pitnému režimu. Nejde o to, že byste měli pít nadměrné množství tekutin, k tomu skutečně není důvod a nedá se to označit ani za zdravé. Pokud chcete přijímat dostatek vody, klidně si do ní dejte pár plátků okurky. Pijete pravidelně citronovou vodu? Pokud máte pocit, že kyselého už bylo dost, vyzkoušejte pro změnu chuť okurek.

Jaké jsou výhody okurkové vody

Chuť okurek je nevtíravá a čerstvá, přitom ne nudná. Okurky jsou téměř nekalorické a obsahují především vitamíny C a K, ale také magnezium. Okurky obohatí vodu také o antioxidanty, které tělo chrání před volnými radikály, navíc pomáhají chránit organizmus proti některým chronickým onemocněním.

Rychlé, levné a chutné osvěžení, to je okurková voda. Zdroj: Bignai / Shutterstock

Jak okurková voda působí na tělo

Okurková voda přispěje ke zlepšení hydratace těla. Dostatečné zavodnění organizmu rozhodně napomáhá kvalitnímu zažívání i vylučování, díky čemuž se budete cítit lépe a lehčeji. Správná funkce metabolického systému je přesně to, co bychom měli chtít, a to nejen během svátků, ale po celý rok. Kombinace nízké energetické hodnoty, podpory zažívání i příjemné chuti dělá z okurek i okurkové vody ideální doplněk redukční diety.

Jestliže usilujete o redukci váhy, zařazením okurkové vody do pitného režimu nic nepokazíte. Zdroj: kitzcorner / Shutterstock.com

Jednoduchá příprava okurkové vody

Koupenou omytou salátovou okurku nakrájejte na velmi tenké plátky. Okurku neloupejte, pod slupkou se totiž skrývá nejvíce prospěšného vitamínu E a kyseliny křemičité. Okurku vložte do nádoby a rozdrťte ji, aby se z ní uvolnilo co nejvíce šťávy, anebo ji můžete rovnou odšťavnit v odšťavňovači. Na litr šťávy budete potřebovat zhruba 4 středně velké salátové okurky. Šťávu pak můžete zředit vodou. Šťávu zkonzumujte co nejdříve, připravte si vždy jen takové množství, které budete schopni zkonzumovat v průběhu jednoho dne.

