Okurková voda: nejlepší a nejlevnější přírodní a hubnoucí detox. Jak ji vyrobit?

Okurková voda je chuťově výborný a dostupný způsob, jak si udržet mladistvý vzhled i dobré zdraví. Hotová je za chvilku a takový džbán chladné vody s čerstvou okurkou, bylinkami a citronem na stole vypadá tak krásně, že bude přímo vybízet ke konzumaci i ty, kteří se jinak musí do pitného režimu nutit.

Vyrobit si okurkovou vodu není vůbec složité, ani není potřeba kupovat si v restauraci předražené okurkové limonády. Nejzdravější alternativu si vyrobíte doma, navíc mnohem levněji. Pokud si chcete připravit rovnou džbánek, s kterým vám jistě ráda pomůže i rodina nebo návštěva, počítejte s těmito ingrediencemi:

1,5 l neperlivé vody (může být kvalitní kohoutková nebo stolní)

1 salátová okurka (nejlépe bio nebo domácí)

1,5 lžičky třtinového cukru

1 citron nebo limetka

lístky máty podle chuti

Přidejte šťávu z citronu nebo limetky Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Okurku pečlivě umyjte, protože by se měla používat i se slupkou, pod níž se skrývá nejvíce cenných látek. Z toho důvodu je dobré použít okurky domácí nebo bio, které neprošly chemickými postřiky. Pokud vám vadí semínka, můžete omytou okurku překrojit na půl a semínka vydlabat, u hadovky jsou ale natolik jemná, že to většinou nevadí. Okurku potom nakrájejte na plátky a vložte je do džbánu. Přidejte cukr a šťávu z citronu nebo limetky, můžete přidat i jejich nakrájené plátky, v tom případě je zase nutné plody pečlivě omýt a použít nejlépe bio. Podle chuti přidejte lístky máty. Vše zalijte vodou, můžete do ní dát i kostky ledu, aby držely okurky ponořené a živiny se lépe louhovaly. Nápoj nechte vychladit a můžete ho popíjet celý den, podle potřeby můžete doplnit vodu. Po 24 hodinách ale musíte okurky buď sníst, nebo vyhodit, protože by se mohly začít kazit.

Okurka je z většiny tvořena vodou, proto je také tak prospěšná pro zavlažení organismu a pleti Zdroj: ECOSY / Shutterstock.com

Zázračné zdravotní benefity

A čím vám kromě osvěžující chuti a hydratace takový nápoj poslouží? Okurka je z většiny tvořena vodou, proto je také tak prospěšná pro zavlažení organismu a pleti, ale obsahuje i množství cenných látek, namátkou vitaminy A, B, C a také důležité prvky jako draslík, fosfor, železo, hořčík a vápník. Oč méně má kalorií, o to více je v ní vlákniny. Zkrátka ideální složení pro celkové ozdravení a „nakopnutí“ organismu.

Konkrétně okurková voda pomáhá snižovat krevní tlak, přispívá k dobrému trávení a správné funkci mozku, vyživuje svaly, pomáhá udržovat zdravé kosti, antioxidanty v ní obsažené působí proti předčasnému stárnutí, ale také jako prevence vzniku rakoviny a přispívají k dobrému fungování imunitního systému. Antioxidanty mají blahodárný účinek i na pleť, pomáhají bojovat proti vráskám, skvrnám a povolování pleti. Okurková voda také skvěle detoxikuje, zvlášť když si ji dáte nalačno, a působí proti ledvinovým kamenům. A v neposlední řadě je skvělým pomocníkem při hubnutí, protože okurka je nejen nízkokalorická, a naopak bohatá na vlákninu, ale ještě potlačuje chuť k jídlu. Zde tedy obzvlášť platí známé přísloví, že hlad je převlečená žízeň.

Okurková voda je zkrátka dostupný a komplexní produkt pro celkové ozdravení organismu a omlazení vzhledu. Takže proč ji nezkusit, když navíc výborně chutná?

