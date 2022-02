Okurková voda je nejlepší zimní detox: Za týden pocítíte energii a shodíte kila

Okurková voda je opravdový zázrak. Pomáhá při hubnutí a dokonale detoxikuje organismus. A důležitý bonus? Nadopuje vás velkou dávkou vitamínů proti mnoha virům a posílí vaši imunitu.

Tmavě zelená okurka neboli polní či salátová hadovka má velmi nízkou kalorickou hodnotu, a proto je naprosto skvělá na hubnutí. Salátová okurka obsahuje 90 % vody, takže báječně hydratuje celé tělo. Skvělý je i její vysoký obsah vlákniny, která přispívá lepšímu trávení.

Vyrobte si okurkový elixír

Příprava okurkové vody je jednoduchá a během mžiku si ji snadno vyrobíte sami doma. Jak na to? Budete potřebovat 1 až 2 salátové okurky, citron či limetku, tři lístky máty a dva litry neperlivé vody. Okurky nejprve pečlivě omyjte a nakrájejte je na tenčí plátky i se slupkou, protože ta obsahuje nejvíc vitaminů.

Okurkovou vodu můžete skladovat v lednici, aby byla hezky vychlazená. Zdroj: shutterstock.com

Zalijte okurky vodou a vymačkejte do ní citronovou či limetkovou šťávu. Množství je na vás, přidejte jí tolik, aby vám nápoj chutnal. Ideálně vše nechte přes noc vylouhovat, aby se jednotlivé chutě dokonale propojily. Okurkovou vodu můžete skladovat v lednici, aby byla hezky vychlazená. Pozor však na to, aby se vám nezkazila, zkonzumujte ji co nejdříve. Okurková voda hravě nahradí sladké džusy a limonády.

Detoxikujte svůj organismus zdravě

Okurková voda dokonale zbaví vaše tělo toxinů a při jejím pravidelném pití brzy pocítíte úžasný příval energie. Okurky obsahují lutein, betakaroten, vitamin C či apigenin. Jedná se o antioxidační látky, které přispívají k pročistění celého organismu. Skvěle působí především na ledviny a močový měchýř. Prostě budete se cítit nejen lépe fyzicky, ale i vaše psychika vyskočí minimálně o level výš.

Bezvadně nastartujete proces hubnutí

Chcete před plavkovou sezónou shodit nějaké to kilčo navíc a vytvarovat a zpevnit si figuru? Pijte okurkový drink! Zajistíte svému tělu skvělou hydrataci. Lehce ošálíte svoje mlsné chutě, protože budete mít pocit nasycení, a budete jíst mnohem menší porce. Doplňte to samozřejmě aktivním pohybem, který vám vyhovuje, a zařaďte ho do pravidelného programu. Kdo se hýbe, musí o to víc pít, aby byl dostatečně hydratován. A k tomu se vám právě hodí okurková limča.

Nebudou vás otravovat bolavé svaly

Všechno do sebe zapadá. Se zvýšeným pohybem by vás mohly bolet svaly, což zachrání v okurkách obsažený hořčík a draslík. Dva minerály, které pomáhají regenerovat vyčerpané a ztuhlé svalstvo. Takže každodenní pití okurkové vody vám prospěje ve všech směrech. Okurky jsou navíc bohatým zdrojem vápníku a vitaminu K, které podporují zdravý vývoj kostí a udržují je v kondici.

Trápí vás občas vysoký krevní tlak?

Jednou z nejčastějších hrozeb vzniku kardiovaskulárních chorob je vysoký krevní tlak, a proto je ho potřeba regulovat. Snižovat jej můžete nejen léky, ale i některými potravinami či nápoji. A samozřejmě je jím i okurková voda! Okurky obsahují vysoký poměr draslíku, který přímo ovlivňuje regulaci krevního tlaku. Prostě pijte tuto dobrotu pravidelně a s chutí.

Se zvýšeným pohybem by vás mohly bolet svaly, což zachrání v okurkách obsažený hořčík a draslík. Zdroj: shutterstock.com

Alzheimerova choroba

A ještě jedna libůstka. Protože okurky obsahují fisetin, který podporuje správnou funkci mozku a dodává mu potřebné množství živin, pitím okurkové vody můžete předcházet i Alzheimerově chorobě. Studie z roku 2013 dokázala, že okurky fungují jako podpůrná léčba pro pacienty s touto nemocí.

Vaše pleť bude zářit

Nejste v poslední době spokojeni se stavem své pleti? Je vysušená a unavená? Okurková voda vám ji dokonale vyživí. Obsahuje vitamin A, který výborně zpevňuje pokožku. Výhodou je i obsah betakarotenu, který pleť ochraňuje před nebezpečným ultrafialovým zářením. Značně zastoupená kyselina pantotenová má zklidňující účinky a vitaminy B a K dokáží pleť viditelně rozzářit.

