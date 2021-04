Okurková voda na hubnutí: Výsledek uvidíte už za čtyři dny. Jak ji vyrobit?

Už vás nebaví pít obyčejnou kohoutkovou vodu? Zkuste si ji ochutit salátovou okurkou. Tento osvěžující nápoj není jen skvělým nealkoholickým drinkem v parných dnech, ale především vám pomůže s redukcí váhy.

Okurková voda je složená ze dvou ingrediencí. Obyčejné vody a nakrájené salátové okurky, která se nechá macerovat nejlépe přes noc. Samozřejmě, že si do vody můžete přidat i snítku máty, kousek zázvoru nebo kapku citrónové šťávy. Chuť okurky je však tak nenápadná, že to často není třeba.

Jak to funguje?

Zázračné detoxikační procesy žádný vědecký výzkum bohužel nepotvrdil. Důležitý je však fakt, že ochucenou vodu lidé pijí raději než obyčejnou, takže se lehčeji hydratují. Neházejte však flintu do žita. Studie z roku 2009 zjistila, že dospělí s nadváhou, kteří před jídlem vypili půl litru vody, ztratili o 40 % více kilogramů, než ti, kteří to nedělali. Známé přísloví, že hlad je převlečená žízeň, zde padlo na úrodnou půdu. Hydratace je navíc důležitá pro zdraví trávicího traktu a pro udržení pravidelného pohybu střev. Chronická dehydratace může způsobit zácpu, díky níž se budete cítit nafouknutí a malátní.

Jak z okurky vytěžit maximum

Okurky obsahují 95 % vody, z minerálních látek v nich má zastoupení především draslík, hořčík, fosfor, křemík a vápník. Díky tomu, že okurky mají málo kalorií jsou vhodné při redukční dietě. Mají také vysoký obsah vlákniny, pomáhají také s problémy s pletí, a dokáží odstraňovat otoky. Podporují také zdravý růst vlasů, řas a nehtů a snižují jejich lámavost. Jelikož se do vody vyluhuje jen stopové množství prospěšných minerálů, můžete všeobecně doporučovanou okurkovou vodu jednoduše vylepšit.

Okurku neloupejte, pod slupkou se totiž skrývá nejvíce prospěšného vitamínu E a kyseliny křemičité Zdroj: SOMMAI / Shutterstock.com

Okurku ve džbánu rozdrťte, aby se vyluhovalo co nejvíce šťávy, nebo ji rovnou odšťavněte v odšťavňovači. Na litr šťávy potřebujete 4 středně velké salátové okurky. Okurku však neloupejte, pod slupkou se totiž skrývá nejvíce prospěšného vitamínu E a kyseliny křemičité. Šťávu pak můžete přidat do skleničky a zředit vodou. Pozor však na to, aby se vám nezkazila, zkonzumujte ji co nejdříve.

Sečteno a podtrženo

Okurková voda sice nepomáhá detoxikovat tělo, pomáhá ho však účinně hydratovat. Díky vynikající chuti nebudete mít chuť na sladké a kaloriemi nabité limonády nebo džusy. Pokud chcete z okurky, která je plná prospěšných živin, vytěžit co nejvíce, rozdrťte ji vidličkou, tyčovým mixérem nebo ji odšťavněte. Okurkovou vodu můžete pít napříč generacemi. Pomůže vám se snížením krevního tlaku, při regeneraci svalů, slouží jako prevence rakoviny a udržuje pokožku zdravou.

