Bříško bude ploché i bez dřiny: Tajný recept s vejci a okurkami pro ženy nad 50

Křivky jako laň a nejlépe bez dřiny. To je sen každé ženy. Hubnutí je stále populární téma a souvisí se zvyšujícím se počtem obézních lidí. Nic se však neděje přes noc a hubnutí nejde jen lusknutím prstu. Je potřeba změnit hned několik věcí, při tom však nemusíte dřít v posilovně každý den několik hodin. Jděte na to chytře a zhubněte trvale. Vyzkoušejte jako pomocníky vejce a okurky, efekt plochého břicha se dostaví i bez hodin v posilovně.

Hubnutí je neustále jedním z nejdiskutovanějších témat. Štíhlá postava koresponduje se zdravím a nadváha a obezita s sebou naopak přinášejí vážná zdravotní rizika. Občas, ať děláte, co děláte, kila dolů nejdou. Své o tom ví zejména ženy a muži po padesátce, kdy se metabolismus zpomaluje. Nic však není nemožné a nadbytečných kil se můžete zbavit i po tomto jubileu. Jak na to? Zkuste vsadit na ty správné potraviny.

Rychle a bez práce? Raději ne

Spousta z nás je netrpělivá a nejraději by měla všechno hned a bez práce. Platí to i o hubnutí. Je ale potřeba si uvědomit, že drastické a jednostranně zaměřené diety, nejsou pro organismus vhodné. Naopak je velmi zatěžují a to, co se vám podaří zhubnout, s největší pravděpodobností naberete zpět hned, jak se vrátíte k původnímu stylu stravování, a mnohdy je to ještě horší. Jak tedy hubnout chytře a jaký úbytek za měsíc je optimální?

Podívejte se na video, kde je problematika hubnutí skvěle vysvětlena:

Obecně platí, že vše má svůj čas a na hubnutí není dobré tlačit. Optimální rychlost je zhruba jeden kilogram za týden. Pokud by to bylo víc, organismus by při návratu k běžné stravě začal ukládat do zásob a dostavil by se jojo efekt.

Okurka s vejcem

K vyrýsované postavě si rozhodně můžete dopomoci těmi správnými potravinami. Zkuste do svého jídelníčku s pravidelností zařazovat salátovou okurku a vejce. Vyměňte je za průmyslově zpracované potraviny a klidně z nich udělejte hlavní surovinu alepoň dvou velkých denních jídel. Okurka je báječná zelenina plná vody a vlákniny, takže má dobré sytící vlastnosti. Zároveň je plná minerálů a vitamínů.

Okurky během dne můžete sníst kolik chcete. Zasytí a nepřidá ani gram navíc. Zdroj: Shutterstock

Vejce jako superpotravina

Poklad ve skořápce už dávno není démonizován pro vysoký cholesterol. Naopak. Ve vejcích najdete komplexní zastoupení všech živin. Jsou zdrojem pro náš organismus nejlépe využitelné bílkoviny, ve žloutku najdete vitamíny, minerály, ale i potřebný tuk. Pokud budete vejce a okurku dobře kombinovat s ostatními potravinami, půjdou kila dolů i bez hodiny dřiny v posilovně.

Vejce jsou skvělou potravinou. Pohrajte si se způsoby jejich přípravy, uvidíte, že vás nebudou nudit. Zdroj: Shutterstock

Jak zařadit do jídelníčku?

Vejce a hlavně okurky by měly prvních pár dní tvořit hlavní suroviny při přípravě pokrmů. K snídani si můžete dát vejce natvrdo s okurkovým salátem. Obecně, listová zelenina je plná vlákniny a má minimum kalorií. Pro redukci hmotnosti jsou vhodné i ředkvičky, které k přelomu jara a léta neodmyslitelně patří. Ke svačině si dopřejte zeleninu včetně okurek nakrájených na špalíky a bylinkovo-jogutový dip ze skyru. K obědu si dopřejte kuřecí prso na pomerančové šťávě a bylinkách, hnědou rýži a strouhaný okurkový salát. K večeři pak zvolte okurkové jednohubky plněné lehkou vaječnou pomazánkou.

Pamatujte, že přílohy by mělo být podstatně méně a zeleniny naopak více. Bílkovinu nevynechávejte, došlo by ke ztrátě svalové hmoty a zbytečné únavě.

