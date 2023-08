Proč by měly ženy nad 50 sbírat okvětní lístky růží? Je to pro ně zázrak

Růže a ženy, ženy a růže. Historií jdou spolu ruku v ruce královny květin i krásné ženy a není to náhoda. Růže jsou totiž ženské kráse nejen připodobňované, ale také jí fakticky svědčí. Víte, jak okvětní plátky růží používat?

Voňavé okvětní lístky růží

Růže jsou královnami květin, málokdo je však používá jinak, než do vázy na stůl. Jsou zdrojem omamné vůně, která je dnes považovaná za velmi sladkou a možná až příliš květinovou. Je to však rozhodně klasika, která vás může v různých kosmetických přípravcích až omámit silným nezaměnitelným aroma, které má uklidňující účinky.

V orientální kuchyni se můžete setkat s používáním aromatické květinové vody s růžovým aroma, růžové lístky najdete v čajových směsích i ve sladkostech, které se vozí z Turecka a zemí Středního východu.

Růžové lístky rozhodně nejsou jen zajímavé na pohled či aromatické zpestření dezertů. Jde také o jedlou součást rostliny, která má větší než dekorativní ambice. Obsahuje éterické oleje s antiseptickými a protizánětlivými účinky, které působí i relaxačně. Flavonoidy v okvětí jsou antioxidanty, které chrání proti volným radikálům stejně jako vitamin C, který je také významným antioxidantem. Třísloviny mají adstringentní účinky, což znamená, že působí svíravě.

Okvětní plátky růží se hodí pro výrobu kosmetiky i jako jedlá dekorace na dezerty. Zdroj: Shutterstock.com / Nataliia Melnychuk

Růže pro krásu žen

Okvětní plátky růží používaly v kosmetických přípravcích i významné ženy minulosti. Patří mezi ně nejen Kleopatra, ale také Marie Antoinetta, britská královna Alžběta I, Josefína Bonaparte či Coco Chanell.

Proč by ženy nad 50 měly sbírat plátky růží?

Látky, které se přirozeně vyskytují v okvětních lístcích růží, podporují všeobecně zdraví kůže. Stimulují tvorbu kolagenu, kterého vlivem hormonálních změn ubývá. Stejné látky vyrovnávají pH pokožky, napomáhají s hojením i redukují podráždění. Užívání čajů či pokrmů z růžových lístků podporuje trávení a příjemně uklidňuje.

Prospěšné látky a příjemná chuť i vůně dělají z růží nejen skvělý prostředek na podporu zdraví kůže. Působí na mysl a zpříjemňují ženám po celém světě chvíle péče o tělo, ale i kulinářské zážitky a radost z tvoření.

Použití okvětních lístků je poměrně široké, ale pravidelně se s ním setkáváme spíše jen v kosmetice. Je to škoda, z růže je možné připravit také čaj, sirup, džem, nápoje nebo cukroví. Rozhodně je to skvělá jedlá dekorace na dorty, ale i nevšední ingredience do salátů.

