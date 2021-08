Olej nebo máslo do kávy: Proč to moudří lidé dělají a jak moc je to zdravé?

Trend posledních let – olej a máslo do kávy. Proč? To se dozvíte v článku, ve kterém se tímto tématem budeme zabývat. Je to vůbec zdravé?

Ranní káva je pro mnohé lidi nejdůležitější obřad dne, bez něho nejsou schopni totiž jednoduše fungovat. Někdo dokonce ráno jen vrčí, ale po šálku dobré kávy je najednou z vrčícího tvora u stolu starý dobrý manžel.

Hitem posledních let je přidávání kokosového oleje do kafe. Osobně si neumím představit chuť kávy po nalití tohoto tuku. Ale zjevně je to dobré, když se to „chytlo“. Nebo to není dobré a lidé chtějí být pouze in? Těžko říct. Této kávě se říká „bulletproof coffee“ (neprůstřelná káva) a přidává se do ní nejen kokosový olej, ale i máslo. Má mnoho příznivců, ale též mnoho odpůrců.

Káva. Jeden z nápojů, bez něhož si mnozí z nás nedokáží představit ráno Zdroj: Profimedia.cz

Místo snídaně – káva s olejem

Milovníci této kávy si navykli využívat nápoj místo snídaně. Některým lidem to naprosto vyhovuje, protože po ránu nejsou schopní pozřít nic pevného. Ale nahradí káva s kokosovým olejem pestrou ranní snídani? To asi těžko.

Kde se káva s olejem vzala?

Neprůstřelná káva se objevila poprvé v roce 2009, kdy o ní začal psát jistý Američan Dave Asprey na svém blogu. Inspiraci našel v cestě do Tibetu, lépe řečeno v tibetském nápoji s jačím máslem (butter tea). Tento neobvyklý čaj se pije po celá staletí například v Nepálu, Indii nebo Vietnamu. Takže o žádnou horkou novinku se vlastně nejedná. Lidé z těchto zemí butter tea pijí pro rychlé dodání energie, kterou potřebují při těžké fyzické práci.

Zdravá nebo nezdravá káva?

Názory se různí, asi jako u všeho diskutovaného. Pozitiva i negativa padají z řad zdravotníků, kávomilů a dalších. Někdo je z nápoje nadšen, využívá ho jako zdroj energie při tréninku nebo jako pomocníka při redukční dietě. Jiní lidé jsou k nápoji dost skeptičtí a tvrdí, že tato káva rozhodně k ničemu dobrému nepřispívá.

Pozitiva bulletproof coffee

tvrdí se, že může urychlit váš metabolismus

napomáhá zvyšovat „dobrý“ cholesterol (HDL)

dodá vám energii

napomáhá k dobrému trávení

prevence hladu

lepší soustředění

Ač káva s máslem vypadá stejně hrozivě, jako zní, má zázračné účinky. Zdroj: Profimedia

Jak to tak bývá, vše má své plus, ale i své mínus

nápoj má vysoký kalorický příjem

pokud si nebudete hlídat příjem kalorií, budete přibývat na váze

nápoj není vhodný při pankreatitidě nebo při problémech se žlučníkem

může zvýšit i hladinu „špatného“ cholesterolu

Jak kávu s olejem připravit?

K přípravě potřebujete kvalitní kávová zrna, kokosový olej a máslo. A samozřejmě šlehač (ale lze i mixér).

Kávu si připravte tak, jak jste zvyklí. Hotovou kávu poté přelijte do mixéru, přidejte lžíci kokosového oleje a lžíci másla vysoké kvality (ještě lépe ghí). Šlehejte tak dlouho, než vznikne pěna.

To je vše. Ochutnejte…chutná?

Zdroje: www.idnes.cz, kavomil.cz, zena.aktualne.cz