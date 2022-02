Co udělá s vaším tělem lžička oleje nalačno? A který olej je ten nejzdravější?

Používáte máslo i sádlo, ale na ostatní typy tuků v kuchyni zapomínáte? Je na čase to napravit, protože kvalitní rostlinné a rybí oleje byste měli vzhledem k jejich zdravotním benefitům konzumovat každý den. A klidně je můžete užívat každý den nalačno.

Olivový olej

Řekové a Italové vedou letité spory o tom, čí olivový olej je lepší, platí však pravidlo, že nejlepší je ten nejkvalitnější. Na obalu by tak mělo být uvedeno nejen odkud olivy pochází, ale také jak jsou zpracovány. Nejkvalitnější jsou extrapanenské olivové oleje, které jsou lisovány za studena a během jejich výroby se nepoužívají další chemické látky. Dalším ukazatelem může být cena, podezřelé jsou příliš nízké ceny, ale také přehnaně vysoké. Vysoce kvalitní extrapanenský olivový olej koupíte i za cenu kolem 300 Kč za litr.

Staří Římané a Řekové už tehdy věděli, že olivový olej je elixírem zdraví a dlouhého života a používali ho nejen pro přípravu tradičních pokrmů, ale jako základ pro různé balzámy, masážní emulze či masky na vlasy. Jedna lžíce olivového oleje každé ráno před jídlem vás ochrání proti artritidě, kardiovaskulárním potížím, prospěje játrům i činnosti mozku, působí jako antioxidant a takzvaně zrychlí krok - zlepší trávení, zbaví vás zácpy i nadýmání.

Nezvládnete-li polknout lžíci oleje, namočte si do něho kousek chleba. Zdroj: Profimedia

Rybí olej

Vzpomenete si možná na vyprávění svých babiček nebo některé scény z filmů, kdy rodiče nutili své děti užívat ne právě moc chutný rybí olej. Není divu, byl to nejlepší způsob jak tělu dodat nezbytné omega-3 mastné kyseliny, tak důležité pro ochranu zraku, paměti i pozornosti právě u dětí. Rybí olej ochraňuje zdraví srdce a mozku a dodává vitamíny A a D, potřebné pro skvěle fungující imunitu.

Nedostatek rybího tuku z potravin můžete krátce nahradit kapslemi s rybím olejem. Zdroj: Profimedia

Kokosový olej

Všestranné použití nabízí také kokosový olej. Nejlepší je lisovaný za studena, takže se z něj nevytratí všechny výživné látky, především vitamíny A, E a C. Neobsahuje cholesterol a tělo ho využije jako zdroj energie. Máte hlad? Stačí lžička kokosového oleje a několik hodin se budete cítit zasyceni. Je možné jej použít i jako tuk na pánev, do omáček podle exotických receptur, do dezertů i zálivek. Využívá se i v kosmetice, jako zdroj antioxidantů. A pokud vám vadí jeho vůně, je možné ho pořídit i s vůní neutrální.

Zkuste vařit na kokosovém oleji. Budete mile překvapeni. Zdroj: Profimedia

Zdroje:www.prozeny.cz,www.cure-naturali.it