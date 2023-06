Olej z této obyčejné bylinky umí vyhnat parazity z těla. Snadno si ho vyrobíte

Máte plnou zahradu oregana neboli dobromysli? Vyrobte si z něj léčivý a blahodárný olej plný středomořské vůně. Má totiž perfektní účinky na zdraví.

Oregano neboli také dobromysl jistě velice dobře znáte jako voňavé kuchyňské koření. Využívá se nejen v čerstvé, ale i v sušené podobě. Zároveň se jedná o velmi léčivou bylinku, která vám pomůže při různých zdravotních neduzích. Oreganový olej se dokonce řadí mezi nejsilnější rostlinné oleje na světě. Jeho výroba je snadná a určitě během celého roku oceníte jeho přítomnost ve své domácnosti.

Voňavé oregano

Oregano mnozí znají pod názvem dobromysl obecná. Rostlina pochází ze Středozemí, ale mnohdy roste i u nás ve volné přírodě. Častěji se s oblibou pěstuje na zahrádkách jako příjemné kuchyňské dochucovadlo mnoha pokrmů i jako rostlina s řadou léčivých účinků.

Oreganový olej

Tento vzácný olej se připravuje z listů a květů oregana. Byl velice uznávaný už ve starověkém Římě, kde se využíval k mnoha lékařským účelům. Název oregano pochází z řeckých výrazů „oros“ a „ganos“, které znamenají „pro horu“ a „radost či potěšení“. Oregano tedy doslova vyjadřuje „horské potěšení“. Tato bylinka byla vždy uctívaná jako symbol radosti a starověkou tradicí bylo věnčit nevěsty a ženichy oreganovým věncem.

Jak si vyrobit oreganový olej

Máte hned dvě možnosti. Je na vás, kterou si zvolíte. Jedna možnost je za studena, druhý způsob je s tepelnou úpravou. Vždy však oregano před použitím pečlivě očistěte. Čerstvě natrhané oregano omyjte pod tekoucí vodou, rozložte na papírové utěrky a nechte oschnout.

Oreganový olej za studena

Jeden svazek čerstvě natrhaného oregana vložte do skleněné nádoby a zalijte slunečnicovým nebo olivovým olejem. Každý kousek oregana by měl být v oleji ponořený. Nechte tak dva dny odstát, poté ve vzduchotěsně uzavřené nádobě dejte na tmavé místo. Po uplynutí 2 týdnů olej sceďte přes plátýnko a řádně vymačkejte veškerý obsah. Pak naporcujte do menších lahviček. Trvanlivost je určitě jeden rok, ale tak dlouho vám jistě doma nevydrží.

Oreganový olej vařený

Stejné množství oregana jako v předešlém receptu posekejte na větší části, vložte do skleněné nádoby a zalijte vybraným olejem. Poté nádobu vložte do vodní lázně, přiveďte vodu k varu a ihned vypněte. Sklenici s oreganovým olejem ještě ponechte v lázni tak 10 až 15 minut. Po uplynutí stanovené doby ji z lázně vyndejte a umístěte na slunné místo. Nezapomeňte každý den nádobu protřepat. Po 14 dnech olej přeceďte přes plátýnko a přelijte do vhodné uzavíratelné lahvičky. Skladujte ve tmě a v chladu.

Co všechno oreganový olej umí

Oreganový olej funguje podle vědců na mnoho zdravotních problémů. Oregano je totiž doslova nabité antioxidanty, kterých má dokonce osmkrát více než jablka a třikrát více než borůvky. Oreganový olej vás tudíž ochrání před volnými radikály. Tento druh bylinného oleje je také silným antimikrobiálním přípravkem, který pomáhá organismu bránit se mnoha infekcím. Významné jsou i silné antibakteriální, antivirové a antifungální vlastnosti.

Zdravá střeva a lepší trávení

Olej z oregana zlepšuje zdraví střev při každodenním užívání po dobu alespoň 6 týdnů. Dokonale vás totiž zbaví nežádoucích parazitů. Zároveň přispívá ke správné funkci zažívání a trávení.

Pomáhá s tlakem

Oreganový olej také velice pozitivně ovlivňuje funkci srdce a celý oběhový systém. Stejně tak účinně přispívá k udržování normálních hodnot krevního tlaku.

Uleví od bolestí

Pokud trpíte na bolesti hlavy nebo vás trápí bolest zubů či kloubů, oreganový olej vám přinese dozajista značnou úlevu a podpoří rychlejší léčbu. Stejně tak ho využijete při léčbě kožních infekcí, plísní a mnohých onemocnění. Dokonce funguje jako perfektní repelent. Oregano podporuje také přirozenou obranyschopnost a pomůže vám při nesnázích horních dýchacích cest.

