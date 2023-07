Olivový olej a citron: zázračná kombinace. Lékař radí lžíci denně na lačno

Máte rádi středomořskou kuchyni? Pak jistě dobře znáte i kombinaci olivového oleje a citronu. Hodí se nejen do salátů, ale i ráno na lačno. Ptáte se proč?

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.healthline.com

Zázračný olivový olej s citronem

Obě tyto ingredience jsou dobře známé nejen pro svou chuť a použití v kuchyni, ale také především pro nesporné zdravotní účinky. Olivovému oleji s citronem se přisuzují až zázračné schopnosti. Podívejte se, co o této zajímavé kombinaci říká lékař a tvůrce tohoto videopříspěvku Dr. Mandell z kanálu „Motivationaldoc“.

Fantastický olivový olej

Olivový olej, respektive jeho nejkvalitnější forma extra panenský olej, je zdrojem vitaminu A, D, E i K a pro srdce důležitých mastných kyselin. Olivový olej snižuje riziko onemocnění srdce i krevního oběhu a má i mnohé další pozitivní účinky na metabolismus, žaludek a střevní mikroflóru i játra. Napomáhá také zvýšení citlivosti na inzulin a může přispět k redukci váhy. Jednoduše řečeno jde o výjimečnou potravinu, která by neměla chybět v žádném jídelníčku.

Cé jako citron

Nejinak je tomu u citronu. Ten je sice výjimečný obsahem vitaminu C, nicméně je bohatý také na další látky. Mezi ty patří vápník, draslík, fosfor a hořčík, železo i zinek. Je plný antioxidantů a látek s protizánětlivými účinky. Citron pročišťuje játra a doporučuje se proto pro očistu i podporu obranychopnosti těla.

Olivový olej a citron se k sobě skvěle hodí a to nejen do pokrmů. Zdroj: Shutterstock

Co s vámi udělá olivový olej a citron?

Obě suroviny jsou bezesporu skvělé, jak ale působí společně? Má se za to, že by kombinace citronu a olivového oleje mohla významně napomoci proti žlučníkovým kamenům. Při užívání lze předpokládat také zlepšení trávení, pročištění organismu a snad i zmírnění projevů stárnutí. Je možné, že olivový olej a citron mohou přispět i hubnutí. Aby byl jejich účinek co nejlepší, doporučuje se i v tomto případě konzumace ráno na lačno.

Zní to všechno báječně a až příliš skvěle? Vyzkoušejte, jak se osvědčí zázračná kombinace vám.