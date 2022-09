Co se stane, když smícháte olivový olej s citronem a nalačno denně sníte lžičku

To, že olivový olej a citron v sobě skrývají mnoho užitečných látek, víme všichni. Když se tyto dvě super ingredience spojí dohromady, vznikne zázračný elixír, který našemu tělu přináší samá plus!

Nevěříte? Zkuste to a uvidíte sami. Možná patříte mezi ty, kteří si ráno do sklenice vody vymačkají půl citronu, pak až následuje nějaký pokrm v podobě snídaně. Co si místo toho na čas zkusit trošku něco jiného? Ptáte se, proč byste to měli dělat? Následující řádky vás o tom přesvědčí…

Možná vaše rána nejsou zrovna idylická. Cítíte se, jako kdyby vás přejel kombajn, ne a ne se zcela nakopnout do nového dne. Není teď ten pravý čas zkusit olivový olej s citronem? Jak se říká – za zkoušku nic nedáte!

Olivový olej je sám o sobě tekuté zlato. Zdroj: Shutterstock.com

Olivový olej

Extra panenský olivový olej obsahuje cenné látky, za které vám vaše tělo jistě poděkuje. Samozřejmě můžete v obchodě narazit i na jiný typ oleje, třeba na rafinovaný, který se na etiketě označuje jen jako „olivový“. Rafinovaný olivový olej pro naše užití vhodný není, ale světe div se, hodí se ke smažení, neboť jeho kouřový bod (bod přepálení) je okolo 240 °C. Vyhněte se konzumaci olivového oleje z pokrutin (na etiketě můžete zahlédnout též název pomace nebo sansa), ten vám nepřinese žádný chuťový požitek, ani žádné výhody v podobě cenných látek.

Extra panenský olivový olej vzniká šetrnou technologií zpracování oliv a výsledný produkt je opravdu kvalitní. Oliva se nesetká s chemickými procesy, ani s ohříváním. Je skvělým zdrojem nenasycených mastných kyselin, zejména kyseliny olejové a kyseliny linoleové. V krasojízdě pokračují antioxidanty, vitamín E a K.

Citrony nás léčí po staletí a v kombinaci s olivovým olejem je účinek mnohem rozsáhlejší. Zdroj: shutterstock

Citronová šťáva

Citron využíváme hlavně jako prevenci před náhlými infekčními chorobami, ale vzhledem k tomu, že má detoxikační účinky a podporuje trávení, tak se nám těmito účinky jeho ranní konzumace hodí a výborně doplní olivový olej. Šťáva má i antibakteriální účinky, pročišťuje játra a ledviny a i když je kyselá, působí v těle zásaditě a neutralizuje zvýšenou produkci kyselin v žaludku.

Jaké benefity očekávat

Jestliže se rozhodnete pro denní ranní konzumaci lžičky olivového oleje s několika kapkami citronu, můžete po nějaké době postřehnout jisté změny. Lžička elixíru by se měla spolknout co nejdříve po probuzení na lačný žaludek. Za půl hodinky můžete zasednout k snídani.

Jedna lžička elixíru denně vám zlepší imunitu, upraví hladinu cholesterolu, uleví od revmatických bolestí, upraví vylučování stolice, předchází onemocněním, jako jsou Alzheimerova či Parkinsonova choroba, udrží kosti v kondici či pomůže udržet normální krevní tlak.

Zdroje: healthline.com, medicinenet.com, primanapady.cz, www.zdravestravovani.eu, www.prostreno.cz