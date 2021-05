Tekuté zlato: Dejte si každé ráno lžičku olivového oleje s citronem

Únava, bolesti hlavy, nevolnost. Mnoho lidí pociťuje nejrůznější problémy a neví, co je jejich příčinou. Za možnými zdravotními neduhy může stát vysoký obsah toxinů v těle. Způsobů, jak se jich zbavit, existuje spousta. Jedním z těch nejsnazších je konzumace olivového oleje s citronem. Ta nejen že zbaví tělo nebezpečných látek, ale zároveň mu dodá dostatek energie!

Vlivem špatné životosprávy se mohou v těle hromadit nejrůznější nebezpečné látky. Organismus pak během snahy o jejich odstranění využívá mnoho energie, což může způsobovat stálou únavu a bolesti hlavy. V krajním případě se mohou objevovat i nevolnosti. Na trhu existuje spousta doplňků stravy, které detoxikaci organismu napomáhají. Jejich pořizovací cena je ovšem leckdy velmi vysoká, přitom lze najít vhodné pomocníky i v kuchyni. Slyšeli jste už o kombinaci olivového oleje a citronu?

Citrony jsou nabité zdraví prospěšnými látkami Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Olivový olej nebo-li „tekuté zlato”

O tom, že je olivový olej zázračný a má blahodárný vliv na lidské tělo, věděli už staří Římané. Ti jej využívali při léčení různých onemocnění, a to jak vnitřně, tak při péči o svůj zevnějšek. Je plný zdraví prospěšných látek, obsahuje mastné kyseliny, léči špatný cholesterol a čistí tělo. Jeho pravidelná konzumace vede k lepšímu zdraví vlasů, nehtů a pokožky. Zároveň aktivuje funkci jater a žlučníku. Při vnějším používání působí antibakteriálně a dokáže tak vyléčit nejrůznější kožní onemocnění.

Citron zbaví nemocí a posílí imunitu

Skvělých vlastností citronu lidé využívají převážně při nachlazení. Do jídelníčku by však měl být zařazen pravidelně. Je pověstný pro svůj vysoký obsah vitaminu C, nachází se v něm ale mnohem víc. Působí jako antioxidant a právem bývá označován za nejzdravější ovoce. Sklenice vlažné vody s citronem po ránu dokáže skvěle nastartovat metabolismus a zároveň doplnit energii stejně jako šálek kávy. Při kombinaci olivového oleje s citronem se však vlastnosti těchto superpotravin ještě znásobí!

Olivový olej je považován za malý zázrak. Zdroj: Shutterstock.com

Zázračná kombinace citronu a olivového oleje

Zkuste každé ráno vypít jednu lžíci olivového oleje s několika kapkami citronu. Již během pár dní pocítíte účinky této zvláštní kombinace. Taková směs dokáže léčit zácpu, kardiovaskulární problémy, revmatické potíže či problémy s játry a žlučí. Zároveň tělu nabídne pomoc při odplavování toxinů a dalších nebezpečných látek, což velmi rychle pocítíte na množství energie, kterou vaše tělo bude opět oplývat.

Nápoj má taktéž protizánětlivé účinky, Při pravidelném užívání může dojít k vyléčení nemocných kloubů a vymizení žlučových kamenů.

Lžíce oleje s citronem by měla být konzumována každé ráno, a to zhruba třicet minut před prvním jídlem. Podle některých zdrojů může i zrychlovat metabolismus, čímž napomůže hubnutí. Pokud je pro vás konzumace samotného oleje s citronem nepředstavitelná, pokuste se tyto dvě suroviny alespoň zakomponovat do svých oblíbených pokrmů.

