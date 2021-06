Dejte si ráno nalačno lžíci olivového oleje. Je to zázrak nejen na játra a cévy

Už staří obyvatelé ve Středomoří znali sílu olivového oleje, ten v posledních letech nachází opět čím dál tím více fanoušků. Umí totiž pomoci s nejrůznějšími neduhy, a dokonce prý zajišťuje dlouhověkost. A to si stačí pravidelně dopřát lžíci olivového oleje po ránu a nalačno.

Podívejte se na státy na jihu Evropy, kde se pěstují ve velkém olivy, jsou mnohem zdravější než my. Netrpí zdaleka tak často problémy se srdcem jako velká část Čechů. Nutno podotknout, že navíc takoví Řekové nebo Italové žijí déle a jsou více v pohodě.

Tajemství dlouhověkosti a zdraví spočívá u těchto národů v jedné jediné věci. Pravidelně každé ráno snědí lžíci olivového oleje nalačno. Jde o takový přírodní elixír, který je pro přímořské národy naprosto běžný.

Olivový olej vzniká tak, že se lisují celé plody oliv. Ze šťávy se oddělí olej plný vitamínů a vzácných látek, které jsou pro tělo tak důležité. Působí proti artritidě, rakovině tlustého střeva i pálení žáhy, zamezuje totiž překyselení žaludečními šťávami. Také si poradí s poruchami trávení. Zlepšuje střevní mikroflóru a zbaví vás zácpy i nadýmání. Je skvělým pomocníkem při jaterních a žlučníkových obtížích.

Lžíce olivového oleje nalačno každý den

Vyzkoušejte si účinky olivového oleje tak, že si každý den ráno nalačno dáte jednu lžíci. Ideální je kvalitní panenský olivový olej lisovaný za studena, pokojové teploty a před snídaní. Je to skvělý tah, protože vám olivový olej hned po ránu nastartuje metabolismus, čímž budete hubnout, a také podpoří trávení a vyprazdňování. Mějte ho tedy po ruce, když vás přepadne zácpa.

Olivový olej je známý protizánětlivými účinky. Zdroj: Shutterstock.com

Extra panenský olivový olej obsahuje velké množství nenasycených mastných kyselin a vitamínů skupiny A ,D ,E ,K , které působí preventivně proti rakovině a ukládání cholesterolu. Kvalitní olivový olej chrání i před kardiovaskulárními onemocněními.

Kyselina olejová, která je v oleji obsažena, působí protizánětlivě a využívá se v kosmetice. Olivový olej se používá k výrobě pleťových masek i hydratačních krémů.

Nejkvalitnější je ten lisovaný za studena

Vždy ho ale musíte používat za studena. V teplotě nad 180 °C u něj totiž dochází k oxidaci a k tvorbě pro tělo škodlivých látek. Musí jít o extra panenský olivový olej, tedy ten nejkvalitnější, získaný z prvního lisování za studena. Je prodáván jako ten nejdražší, nejvzácnější a nejzdravější. Druhý je na stupnici panenský olivový olej, který pochází z druhého studeného lisování.

Olivový olej se součást ošetřujícího přípravku na nábytek Zdroj: tetxu / Shutterstock.com

Klasický olivový olej je pak až na dalším místě a nikdy nemůže dosáhnout kvality panenských olivových olejů. Občas se navíc jedná o mix panenského a rafinovaného olivového oleje. Dbejte tedy rozhodně na kvalitu, přece jen tento olej ovlivňuje fungování vašeho těla a navíc je to to první, co vaše tělo každý den pozře.

