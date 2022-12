Proč si Italky dávají denně lžíci olivového oleje na noc: Je to zázrak

Víte, že Italky si dopřávají olivový olej s citronem každý večer? Proč? Olivový olej je pro lidské tělo skutečně přínosnou potravinou, která by neměla chybět v žádném jídelníčku. Naučte se jej používat a využijte jeho skvělých vlastností i vy.

Olivový olej na noc?

Víte, že ženy v Itálii a dalších státech okolo Středozemního moře považují olivový olej za elixír mládí? O tom, že se v těchto přímořských státech olivový olej používá mnoha způsoby, není pochyb. Italky však prý také pravidelně konzumují lžičku olivového oleje se šťávou z citronu před spaním.

Poslechněte si, co tomto zvyku prozradila Elli Staníková na svém YouTube kanálu:

Olivový olej je neobyčejně přínosný

Tuky hrají v našem životě velkou roli. Jsou neodmyslitelnou součástí jídelníčku, a to nejen proto, že je používáme k přípravě jídla. Naše tělo tuky skutečně potřebuje. Americká kardiologická společnost shrnuje přínos tuků takto: „Tuky ve stravě jsou nezbytné pro dodávání energie tělu a pro podporu buněčných funkcí. Pomáhají také chránit orgány a udržovat tělo v teple. Tuky napomáhají tělu vstřebávat některé živiny a produkovat důležité hormony.“

Nejde tedy v žádném případě jen o zlo, kterého bychom se měli snažit zbavit. Pokud chceme udělat pro své tělo to nejlepší, měli bychom si jen vybírat, a pokud je to možné používat tuky co nejkvalitnější.

Olivový olej s pár kapkami citronové šťávy může pomoci i vám. Zdroj: Autor: masa44 / Shutterstock

Co se týče kvality a přínosu tuků pro tělo, vědci nejvyzdvihovanějším olejem je olivový. I když není vždy vhodný k tepelnému zpracování potravin, jak jsme si zvykly u jiných rostlinných olejů, určitě je olivový olej vítanou ingrediencí v jídelníčku. Nicméně není pravdou, že se s olivovým olejem nedá vařit nebo péct. Olej je vhodné zahřívat na maximálně 175 °C, což je bod, kdy se už začne olivový olej přepalovat.

I když olivový olej jistě milují a preferují mnohé národy Středozemního moře, kde se tento tuk vždy ve velkém produkoval i konzumoval, olivový olej doporučují i zdravotníci a specialisté na dietetiku. Cení si nejvíce faktu, že je to rostlinný tuk plný antioxidantů, vitaminu E, ale také kyseliny olejové, která má protirakovinné i protizánětlivé účinky. Další látky mohou napomoci bojovat s obezitou i cukrovkou 2. typu.

Zkombinujte olivový olej s citrony či limetkami. Zdroj: Profimedia

Citron není jen zdrojem "céčka"

Olej však můžete zkombinovat i s citronem. Tuto kombinaci prý především Italové znají a doporučují už dlouhá léta.

I když o prospěšnosti citronů víme, zdaleka to není jen vitamin C, který nám podle vědců pomáhá posílit tělo při nachlazení. Citrony jsou mnohem zajímavější. Podporují a preventivně působí na srdce, ale i například na ledviny. Kyselost citronů napomáhá likvidovat a předcházet tvorbě ledvinových kamenů, zároveň jsou citrony vhodné pro udržení váhy, harmonizaci zažívání i pro pěknou svěží pleť.