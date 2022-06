Olivový olej může někomu škodit: Kdo by se měl tomuto tuku rozhodně vyhnout?

Olivový olej používá lidstvo už tisíce let, už staří Řekové a Římané znali jeho blahodárné účinky. Nemusí však být prospěšný všem.

O prospěšnosti olivového oleje, obzvláště pokud je v té nejvyšší kvalitě, není pochyb. Zejména pokud ho „užíváme" vnitřně, tedy pokud ho používáme ve studené i teplé kuchyni pro přípravu a vaření pokrmů.

Olivový olej se však používal a používá i zevně, jako přírodní kosmetický přípravek. Obsahuje totiž mnoho vitamínů, minerálů, antioxidantů a omega-3 mastné kyseliny. Prospívá pokožce, zpomaluje stárnutí pleti, mírní podráždění, ve starověkém Egyptě byl dokonce považován za elixír mládí.

Olivový olej zpomaluje tvorbu vrásek. Zdroj: Profimedia

Tělo i vlasy

Olivový olej můžete využívat jako masážní olej na celé tělo, pár kapek přidat do pleťového krému nebo rovnou vetřít do vrásek kolem očí či úst. Báječná je i koupel s olivovým olejem, často se vtírá i do vlasů.

Olivový olej pomáhá zlepšit stav vlasů. Zdroj: Profimedia

Olivový olej není vhodný pro všechny

Ne vždy však musí být olivový olej pro vaši pleť prospěšný. Měli by ho používat ti, kteří trpí na hodně suchou pokožku, na níž se už projevují vlivy stárnutí. V takovém případě olej pokožku dokonale vyživí. Opatrní byste však měli být, pokud máte mastnou a citlivou pletí. Pozor dejte také, pokud se potýkáte s akné a ucpanými póry.

Olivový olej můžete použít i na masáž. Zdroj: Profimedia

Pozor na kvasinky

Rozhodně olivový olej nepoužívejte, pokud se potýkáte s kvasinkovými infekcemi. Pokožka ošetřená olivovým olejem totiž pro kvasinky funguje jako živná půda. Hrozí tak zhoršení infekce, kvasinky se dokonce mohou rozšířit i na jiné části těla.



Zdroje: prostreno.cz, somanbotanicals.cz