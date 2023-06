Ženy nad 50 by měly užívat olivový olej denně. Je to pro ně všelék, říká lékař

Extra panenský olivový olej není ani tak určen ke smažení, ale spíše na zálivky salátů a k dochucení různých pokrmů. Pěkná vůně a jemná chuť však nejsou jedinou výhodou tohoto kvalitního oleje. Nyní by měly zbystřit především ženy nad 50 let. Olivový olej je totiž dokonalé přírodní léčivo!

Je všeobecně známo, že olivový olej je mnohem kvalitnější než ostatní rostlinné oleje. Málokdo už ale ví, že dokonce působí blahodárně na lidské zdraví. Každodenním užíváním tak můžete posílit organismus, který se stane odolným před různými nemocemi. Jezte zdravě s extra panenským olivovým olejem a sami uvidíte, že vám za to tělo poděkuje.

Podívejte se na video, co o olivovém oleji říká lékař David Frej:

Prospěšné látky v oleji

Extra panenský olivový olej je skvělým zdrojem živin, antioxidantů, vitaminů E a K a nenasycených mastných kyselin. Všechny tyto látky jsou pro lidské tělo užitečné a v kombinaci s bylinkami, hlavně s levandulí či rozmarýnem nebo česnekem, mohou být až několikanásobně efektivnější. Prozradíme vám, proč byste ho právě vy měli mít každý den při ruce.

Ochrana před záněty v těle

Díky bohatému výskytu antioxidantů má olivový olej silné protizánětlivé účinky. Proto je efektivní prevencí před mnoha nepříjemnými nemocemi, mezi které patří především onemocnění srdce, diabetes 2. typu, artritida nebo i rakovina. Pravidelnou konzumací olivového oleje společně s dostatečným množstvím zeleniny a ovoce se můžete rovněž vyhnout vzniku zhoubných nádorů.

Olivový olej můžeme nakapat rovnou na chleba. Zdroj: Mauro Pezzotta / Shutterstock.com

Zdravá paměť i kosti

S přibývajícím věkem můžou mít lidé značné problémy s pamětí, které zapříčiňuje Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Těmto nemocem může olivový olej do jisté míry předcházet nebo snižovat riziko jejich rozvoje. Zároveň působí prevenčně před vznikem osteoporózy a stárnutí kostí. Polyfenoly, jež jsou v olivovém oleji obsaženy, podporují tvorbu osteoblastů, které mají za úkol tvořit kostní tkáň.

Krásná a svěží pokožka

Co se týče vzhledu, olivový olej podporuje regeneraci buněk, proto vám může pomoci zpomalit stárnutí. Vmasírováním oleje do pokožky pomůže vyhladit vrásky, díky čemuž se hned budete cítit o několik let mladší. Blahodárně působí také na vlasy, kterým dodá pevnost, hydrataci i lesk. Nebojte se olivový olej použít rovněž na popraskanou a tvrdou pokožku na nohách. Efektivně ji vyživí a zjemní!

Olivový olej je užitečný nejen při přípravě pokrmů, ale také v kosmetice. Zdroj: Shutterstock

Pomocník při hubnutí

Nemusíte se bát, že by vám pravidelná konzumace olivového oleje překazila cestu za vysněnou postavou. Právě naopak! Tento olej je dokonce doporučován při různých dietách, jelikož má nízkou energetickou hodnotu. Pomůže vám také od nekontrolovatelného mlsání, protože se po něm budete cítit sytí.

