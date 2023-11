close info Profimedia

Johana Dahlová 23. 11. 2023

Ledviny nebolí. Když si člověk uvědomí, co to znamená, může ho pojmout i mírná panika. Všechny ty bolístky, které tlumíme léky nebo se je snažíme zahnat cvičením, nám dávají najevo, že se něco děje nebo je v nepořádku. Ale ledviny to nedělají.

A co vaše ledviny? Takzvaná bolest, která provází onemocnění ledvin, je spíš tupý mírný tlak v dolní části zad. Nijak dramatické to však není, a to je vlastně dost děsivé. Netušíme totiž, že se s tělem může něco dít. Pokud vás zajímá, jak se dívá na ledviny a jejich zdraví čínská medicína, Václav Vocásek vám to prozradí v krátkém příspěvku ze svého YouTube kanálu „Václav Vocásek – čínské cvičení čchi kung“. Zdroj: Youtube Problémy s ledvinami prozradí moč i zadržování tekutin Ledviny jsou nezbytně důležité pro naše tělo. Filtrují odpadní a přebytečné látky a vylučují je močí. Jak tedy problémy s ledvinami poznat? Hledejte tyto symptomy.

Jedním z prvních možných příznaků jsou změny v močení. Ty mohou spočívat nejen ve frekvenci návštěvy toalety, ale také změny barvy či konzistence moči. Pokud navíc moč i pění, znamená to, že obsahuje i bílkovinu, což provází zánět. Protože ledviny významně ovlivňují množství vody v těle, onemocnění nebo zhoršený stav se může projevit také otoky. Nejčastěji jde o otékání nohou a kotníků, ale i rukou a prstů. K podobným otokům však může docházet i z jiných důvodů. Důležité je dodržovat pitný režim a také nepít příliš velké množství tekutin až pozdě večer. Ideálně tedy doplňovat tekutiny v průběhu celého dne. close info Profimedia zoom_in Bolest ledvin je až příliš nenápadná. Víte, že ledviny ovlivňují i vaše soustředění? Protože ledviny ovlivňují i tvorbu červených krvinek, při jejich zhoršené funkci, a tedy nižší produkci, dochází také k únavě a slabosti.

Na druhou stranu poruchy vnímání, nesoustředěnost a problémy s pamětí souvisejí s nedostatečným odplavováním škodlivých látek z těla. Toxiny mohou také způsobit pocit kovové chuti v ústech. I to je jedním z příznaků možných problémů s ledvinami. Důležitá je také rovnováha solí a tekutin. Především vysoký tlak může ledviny dlouhodobě poškozovat. Těm, kteří na ledviny trpí, se proto doporučuje nejen dostatečně pít, ale také omezit sůl, což je v českých podmínkách velmi důležité. Solíme totiž významně víc, než bychom měli, a to dokonce dvou až trojnásobně. Pokud o stavu svých ledvin pochybujete, konzultujte příznaky s lékařem. Po odebrání vzorku moči a krve může zjistit, zda skutečně jde o možné problémy s ledvinami a následně vás odkáže na oddělení nefrologie či přímo na ultrazvukové vyšetření, což je jednoduché a zcela bezbolestné. Související články close Zdraví Bolesti kloubů zázračně ustanou. Stačí dělat tyto snadné cviky z vašeho dětství close Zdraví Přírodní zabijáci rýmy a rozpouštěče hlenů: Fungují na tělo jako antibiotika video Zdroje: prozeny.cz, healthline.com

