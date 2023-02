Jak se zbavit oparu přes noc? Skvěle pomůže česnek, zázvor, ale i další triky

Opary jsou bolestivé vřídky, které se nejčastěji objevují na rtech. Místo výskytu může být ale různé a potrápit vás mohou opary i kdekoliv jinde. Nejenže je jejich výskyt bolestivý a nepříjemný, často vadí i z estetického hlediska. Jak se oparů zbavit, když vás poctí svou návštěvou? Vyzkoušejte sílu česneku a zázvoru.

Mohou se vyskytovat na rtech, na nose, v ústech, ale i na ostatních částech těla. Jejich přítomnost je doprovázena nepříjemnou bolestí. Když už se opar objeví, snažíte se, aby stejně rychle zmizel, což je naprosto pochopitelné. Naštěstí existují tipy a triky, jak s nezvaným a nepříjemným hostem zatočit, nebo alespoň zmírnit jeho projevy.

Nepohodlí a opar je na světě

Máte před sebou velmi důležitou událost, nebo jste třeba překonali angínu či chřipku. Poslední dny byly psychicky náročné, dusíte v sobě nevyřčené křivdy, to všechno mohou být spouštěče herpes simplex viru, který čeká v nervových gangliích, aby udeřil. Jakmile v sobě virus máte, dříve či později se přihlásí o slovo, stačí, aby vaše imunita byla z jakéhokoliv důvodu oslabená.

Spouštěčů může být celá řada. Na ty nejčastější se podívejte na videu:

Ne vždy výskyt oparu ovlivníte, ale je spousta oblastí ve vašem životě, které můžete přeuspořádat tak, abyste nebyli sužováni stresem, řešili jen to důležité a našli v sobě rovnováhu. To vše pomáhá výskyt nepříjemných oparů minimalizovat. Co ale dělat v případě, že se opar přece jen objeví?

Mastiček na opar nejdete v lékárnách hned několik, ne vždy ale problém vyřeší. Zdroj: shutterstock

S oparem to začíná pokaždé stejně

Kdo opar někdy měl, tak ví, že projevy jsou vždy stejné. místo, kde se později nepříjemný vřídek vyklube, nejprve svědí a brní, následující den se objeví puchýřky naplněné tekutinou. Jakmile prasknou, opar nepříjemně bolí. Hojení trvá různě dlouho a opar vás může trápit i dva týdny. I když jsou v lékárně k dostání mastičky a výrobky, které mají s opary spolehlivě zatočit, ne vždy se tam stane.

Na opar skvěle fungují česnek a zázvor

Místo mastiček z lékárny zkuste povolat na pomoc česnek. Ukrojte z něj tenký plátek a ten přiložte na místo, kde se opar dělá. Česnek má antivirotické účinky, které jsou v tento moment žádoucí. Nechte jej působit několik minut a odstraňte. Síla česneku je skvělá, ovšem ne vždy je žádoucí česnekový odér, zvlášť, pokud musíte ještě do společnosti. V takovém případě namísto česneku použijte čerstvý zázvor. Opět ukrojte tenký plátek a přiložte na bolavé místo. Postup opakujte i několikrát během dne.

Česnek je skvělý do vaření, posiluje imunitu a dokáže pomoci i s opary. Zdroj: shutterstock

Mléko na opar

Naše babičky na opar používaly trik s mlékem. Bílou tekutinou si místo, kde cítily, že se opar klube, potíraly mlékem. Tuto metodu můžete zkusit i dnes. Pokud je opar již venku, nevadí, mléčná kúra pomůže výrazně zkrátit dobu hojení. Na vatový tamponek naneste mléko a tím pak potírejte ono místo.

Zkusit můžete i metodu našich babiček, opar potírejte mlékem. Zdroj: shutterstock

Bolavá, ale účinná metoda

Tak trochu bolavá metoda využívá síly Alpy, dobře známé bylinné tinktury s vysokým podílem alkoholu. Pokud vřídky praskly a tekutina již vytekla, naneste na kosmetický tampon trochu alpy a opar ošetřete. Nebojte se mírně přitlačit tak, abyste pocítili pálení. Jakmile je místo očištěné, vezměte si nový tampon, znovu na něj naneste alpu, tentokrát i větší množství a už jen přiložte. Pokud opar pálí, je to dobré znamení, alkohol se směsí bylin místo takzvaně vypálí a vysuší, takže ranka nebude mokvat, zatáhne se, vznikne stroupek a rychleji se zahojí.

