Proč jíst ořechová másla každý den: Je to zdravotní zázrak

Burákové, mandlové, kešú, křupavé nebo hladké, s vanilkou nebo slaným karamelem. Jak se v ořechových máslech vyznat a proč je vůbec jíst?

Někde mám mlhavě zasutou vzpomínku na informaci, že Elvis Presley se zvláštní oblibou pojídal sendviče namazané burákovým máslem a obložené banánem. Cože, říkala jsem si tehdy. Máslo, ale z oříšků, které, neslané a neloupané, se u nás doma objevují před Vánocemi, nejčastěji v mikulášském košíku? Jak tohle může fungovat? A jak to vůbec může chutnat? Uběhlo pár let a burákové máslo najdeme v regálech každého supermarketu. Stejně jako další ořechové pomazánky, a já jim všem propadla. Tedy skoro všem.

Ořechy snadno a rychle

Křupavé plody našemu zdraví jednoznačně prospívají. Obsahují velké množství zdravých mononenasycených a polynenasycených mastných kyselin a kromě nich také další zdraví prospěšné látky, vitaminy, minerály nebo antioxidanty. Konkrétní složení vždy samozřejmě závisí na konkrétním ořechu, a tak si můžeme vybírat nejen podle chuti, ale toho, co právě potřebujeme, ať nám jde o udržení váhy, nebo třeba snížení hladiny cholesterolu. „Šampionem jsou v tomto ohledu jednoznačně vlašské ořechy,“ říká Kristýna Dvořáková, nutriční specialistka společnosti Aktin. „Kromě nejvyššího obsahu omega-3 mastných kyselin ze všech ořechů totiž přispívají i k lepší pružnosti krevních cév.“ A co platí pro ořechy jako takové, platí úplně stejně pro ořechová másla. „Arašídové máslo vyniká obsahem bílkovin, mandle zase patří mezi nejbohatší zdroje vitaminu E, který je významným antioxidantem,“ dodává ještě odbornice. Másla pak mají oproti ořechům velkou výhodu v tom, že je snáz zařadíme do stravy, k dosažení denní dávky 30 g ořechů stačí sníst dvě lžičky másla a nemusíme je chroupat, což se hodí každému, kdo má problém se zuby. I otevřená navíc mají dlouhou trvanlivost, pokud je skladujeme v chladu.

Pokud jste si k ořechovým máslům zatím nenašli cestu, doporučujeme je pro začátek zařadit spíš jako součást receptu Zdroj: Shutterstock.com

Čím kratší, tím lepší

Řeč je o složení, ovšem vodítek můžeme dostat víc. Prvním je samotný název – ořechové máslo by správně mělo obsahovat jen samotné rozemleté ořechy. Platí to ovšem pouze v češtině, na anglické názvy zahraniční produkce v tomto případě spoléhat nemůžeme.

Vše ostatní by se správně mělo označovat termínem ořechový krém. Ten může obsahovat dochucovadla, přidané tuky a případně také sladidla.

„Ořechové krémy mohou být obohaceny například o bílkoviny nebo ochucující složky, jako jsou vanilka či skořice,“ vyjmenovává Kristýna Dvořáková. „Při jejich výběru je ale nutné dbát na složení a výrobky s vysokým množstvím přidaného cukru nebo méně kvalitními zdroji tuku, tedy palmovým, palmojádrovým nebo kokosovým tukem, rovnou vracet zpátky.“ I kdyby nás nízká cena lákala sebevíc.

„Pokud jste si k ořechovým máslům zatím nenašli cestu, doporučuju je pro začátek zařadit spíš jako součást receptu,“ radí Kristýna Dvořáková. „Skvěle se hodí do koláčů, bábovky, nebo dokonce i k dochucení omáček. Stejně dobře je samozřejmě můžeme zamíchat do jogurtu jako součást snídaně, a kdo si je oblíbí, klidně si své dvě lžičky denně sní jen tak.“

Zdroj: VLM Media

Zdroj: Časopis Receptář