Už jste někdy sbírali listy z ořešáku? Pokud ne, tak se do toho pusťte. Odměna vás nemine.

Ořešák královský je králem českých zahrad. Málokdo by čekal, že tento rozložitý zelený fešák má svůj domov v horských oblastech střední Asie. Většina z nás z ořechu sklízí jen křupavé plody, ale bohatství tohoto stromu spočívá i v zelených listech, které už naši předkové používali k léčení různých neduhů.

Lišty ořešáku totiž obsahují rostlinné sloučeniny, které posilují srdce, cévy a zlepšují funkci metabolismu. Zároveň dokážou snížit i hladinu cukru v krvi, takže jsou vhodné zejména pro cukrovkáře. Proč byste je ještě měli sbírat a jaké další výhody vám přinesou?

Autorka videa, Martina Štraubová, vám vysvětlí jak ještě využít listy ořešáku. Více na kanále YouTube.com.

Sbírejte, co to dá...

Pro sběr listů ořešáků je teď ideální doba. Stačí, když ze stromu utrhnete zdravé listy (bez jakýchkoliv skvrnek nebo podivného zabarvení), oddělíte je od řapíku a necháte je na tmavém místě vysušit.

Správné sušení poznáte podle toho, že usušené listy jsou stále zelené. Pokud se vám stalo, že některé kousky chytly žlutou barvu, vyhoďte je. Usušené listy ořešáku nasypte do šroubovací sklenice a uskladněte na tmavém a suchém místě. Budou se vám hodit. A co všechno dokážou?

Zkrotí ekzém, lupénku i štípance

Olej z listů ořešáku má protizánětlivé, antiseptické a adstringentní (stahující) účinky. Proto výborně funguje jako přírodní dezinfekce při různých kožních vyrážkách, ekzému, lupénce, plísních a poranění.

Nám se osvědčil i jako první pomoc při bodnutí hmyzem. Jak si ho připravíte: Do šroubovací sklenice nasypte 3 lžíce listů ořešáku a zalijte je 3 dl panenského olivového oleje. Nádobu uzavřete a nechte 14 dní (za průběžného protřepávání) macerovat. Hotový olej zceďte, nalijte do skleněné lahve a skladujte v lednici. Použijte ho jako první pomoc při kožních obtížích.

Zkvalitní krev

Trpíte na chudokrevnost, tedy nedostatek červených krvinek a krevního barviva? Připravte si víno z listů ořešáku. Jak na to: 50 – 60 g umytých listů naložte do 750 ml bílého vína a nechte 12 dní louhovat. Nakonec nápoj přeceďte a uchovávejte v tmavé lahvi. Víno konzumujte 2 x denně ve formě jedné polévkové lžíce – vždy před obědem nebo večeří.

Zpevní vlasy

Padají vám vlasy? Pak využijte kúru z ořešáku. Jak na to: Dvě čajové lžičky čerstvých (pokrájených) nebo sušených listů zalijte 250 ml vroucí vody. Směs nechte 5 minut louhovat a poté vmasírujte do pokožky hlavy. Vaše kadeře budou silnější a jen tak už nevypadnou.

Vyléčí zánět dásní

Tuto nepříjemnost můžete vyléčit kloktadlem, které si připravíte z listů ořešáků. Jak na to: dvě lžičky drobně nakrájených čerstvých (případně) sušených listů ořešáku namočte na do 500 ml vody.

Po 12 hodinách louhování směs přiveďte k varu a poté zceďte. Vychladlým výluhem pravidelně vyplachujte pusu. Pokud chcete, můžete do výluhu namočit i zubní kartáček a masírovat jím dásně. Zánět by měl co nejdřív ustoupit.

Co ještě umí:

- Ořechové listí můžete dát do pelíšku ke svému čtyřnohému miláčkovi. Údajně odhání blechy!

- Dají se použít jako barvidlo na látky, kterým propůjčí žlutou nebo tmavě hnědou barvu. Stačí je povařit s tkaninou a výsledek vidíte hned. Jde o ekologický způsob barvení!

- Obtěžují vás při večerním sezení na zahradě komáři? Dejte listy ořešáku do starého hrnce a zapalte. Jejich kouř odpudí mouchy, ale i veškerý bodavý hmyz.

Zdroje: https://jakzdrave.cz, www.babiccinobchod.cz