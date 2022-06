Proč naše babičky v červnu trhaly zelené nezralé ořechy a nakládaly je do lihu

Jednou z oblíbených „medicín” na zažívání byla už odpradávna ořechovka. S přípravou tohoto voňavého nahořklého tmavého likéru je důležité začít včas, a to právě nyní, na začátku léta.

Budete totiž potřebovat pořádné množství zelených ořechů, které na stromech najdete právě v tomto období. Zhruba na dva litry ořechového likéru připadá asi 40 kusů ořechů, a to nezralých, zelených, které mají uvnitř měkká bílá jadérka. Naše prababičky dobře věděly, že takový likér připravený z ořechů, domácího medu, kořalky, bylinek a koření je první pomocí při žaludečních a střevních potížích.

Potřebujete zelené nezralé ořechy. Zdroj: Shutterstock

Žaludeční bylinky

Jaké bylinky se používaly? Každá rodina měla svou recepturu, do ořechového likéru se používaly puškvorec, fenykl, kuličky jalovce, koriandr, skořice, badyán, hřebíček, zázvor i nové koření. A ořechy by se měly sbírat ideálně od 24. června do poloviny července, maximálně do sv. Anny (26. července), kdy jsou ořechy nezralé, jádra ještě měkká, mají hořkou chuť a léčivé účinky. Podle data 24. června se také ořechovému likéru říkalo i Svatojánský likér. A pozor, ořechy se musí sbírat rovnou ze stromu, ty, které spadly na zem, nepoužívejte!

Hotový likér má kaštanovou barvu. Zdroj: Profimedia

Ořechovka - Svatojánský likér

Suroviny:

25 zelených ořechů

1000 ml žitné pálenky nebo kvalitní vodky

500 ml vody

5 kuliček jalovce

1 hřebíček

200 g medu

kousek vanilky a skořice



Postup:

Ořechy omyjte a nakrájejte na plátky. Dejte je do láhve, přidejte skořici, jalovec a hřebíček. Vše zalijte alkoholem, dobře uzavřete a nechte 3 týdny stát na parapetu okna, kde je světlo a teplo. Občas láhev protřepte.

Poté v 500 ml vody prohřejte med s vanilkou a nechte vychladnout. Tuto směs smíchejte se scezeným ořechovým základem. Hotovou ořechovku nalijte do lahví, uzavřete a skladujte v suchu a chladu.

Zdroje: www.simplyrecipes.com, www.nejlepsidrinky.cz