Který druh ořechů je nevíce kalorický, a po kterém dokonce zhubnete?

V předvánočním čase se na obchodních pultech hojně objevují sáčky s ořechy, po kterých rádi sáhneme. Není divu, ořechy se skvěle hodí do vánočního cukroví, a navíc jsou zdravé. Kolik a jaké ořechy konzumovat? A na co si dát pozor?

Ořechy

Ořechy patří mezi ovoce. Vyznačují se tím, že plody - ořechy, jsou vlastně semena. Díky tomu jsou skvělou zásobárnou energie, některých růstových látek a minerálů. Obsahují rostlinné oleje složené hlavně z nenasycených mastných kyselin a vitamíny především skupiny B. Z minerálních látek stojí za zmínku draslík, vápník a fosfor.

Kazivost ořechů

Kvůli vysokému obsahu olejů ořechy často žluknou. „Bohužel zcela zabránit žluknutí, které je způsobeno všudypřítomností vzdušného kyslíku, je velmi obtížné. Proto byste měli buď ihned v obchodě anebo doma ihned po zakoupení ořechů zkontrolovat jejich aroma. Pokud by jejich vůně byla zatuchlá, pak takové plody jsou nejakostní a mohou být předmětem reklamace u prodejce. Žluknutí ořechů zpomaluje nižší teplota při jejich úschově. Někteří spotřebitelé dokonce vyloupaná jádra ořechů zavařují, čímž odstraní příčinu kažení," píše Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Ořechy napadá jedna z nejnebezpečnějších plísní aspergillus flavus. Zdroj: Profimedia.cz

Ořechy a rakovina

Při nákupu ořechů byste si měli dát pozor také na plíseň. Ořechy napadá jedna z nejnebezpečnějších plísní aspergillus flavus, která při svém růstu produkuje toxin aflatoxin. Tento jed se kumuluje v lidském organismu. Poškozuje játra a stojí i za vznikem zhoubných nádorů. „Aflatoxiny se tvoří pouze při vyšších teplotách, jako nejnižší možné se uvádějí teploty 16 – 17 °C, zpravidla se ale jedná o teploty nad 25 °C. Při troše smůly si tak můžete aflatoxin „vyrobit“ i doma. Proto je nutné si při nákupu ořechů bedlivě všímat, zda ořechy nejsou viditelně napadeny plísní a takové plody zásadně nekonzumovat. Při skladování doma je pak ideálním úložištěm lednička," upozorňuje inspekce.

Jak ořechy konzumovat

Ořechy v syrovém stavu obsahují kyselinu fytovou, která zabraňuje vstřebávání minerálů, jako je například zinek, vápník, železo či mangan tím, že se na minerály naváže. Při časté konzumaci ořechů tak může dojít k celkovému nedostatku minerálů v těle. Ořechy však nemusíte přestat jíst. Stačí, když je předem na několik hodin namočíte do vody. Navíc tím zabráníte enzymovým inhibitorům blokovat trávící enzymy. Obecně ale platí, že ořechy lze namočit do vlažné vody s trochou soli až na celých 24 hodin. Kešu ořechy by se měly namáčet dvě hodiny, vlašské 4 hodiny, pekanové 5 hodin, lískové 7 hodin, mandle alespoň 10 hodin a arašídy 12 hodin.

Nejkaloričtější ořechy

Mezi nejkaloričtější ořechy patří makadamové ořechy s kalorickou hodnotou větší než 700 kcal na 100 g. Mají také vysoký obsah vápníku, železa, hořčíku a vitamínů E a B. Pokud si dáte pár kousků, pomohou vám snížit riziko koronárních onemocnění. Druhé místo obsazují pekanové ořechy, jež mají na 100 g 691 kcal. Pekanové ořechy obsahují vysoké množství polyfenolů, jež působí proti vzniku mutací způsobujících rakovinu. Dále jsou bohaté na vitamíny A, E a kyselinu listovou. Pomyslný stupínek vítězů uzavírají para ořechy se svými 659 kcal na 100 g. Doporučená denní dávka zahrnuje 4 kousky. Tento druh ořechů je bohatým zdrojem selenu, jež příznivě ovlivňuje obranyschopnost organismu, činnost štítné žlázy a podporuje kvalitu vlasů a nehtů. Obsahují také vápník, hořčík, draslík a vitamín E.

Nejzdravější ořechy

Mezi nejzdravější ořechy patří vlašské ořechy. Jsou skvělým zdrojem omega-3 nenasycených tuků. Ze všech ořechů obsahují nejvíce antioxidantů, jež pomáhají předcházet předčasnému stárnutí a vzniku rakoviny. Mezi další superpotravinu patří mandle, jež snižují „špatný" cholesterol a pomáhají chránit střeva. Jsou také bohaté na vitamín E. Třetími nejzdravějšími ořechy jsou kešu. Jsou zdrojem železa a zinku, které pomáhají dodávat kyslík do všech buněk. Navíc 28 gramů kešu ořechů pokryje 25 % denní potřeby hořčíku. Ten zlepšuje paměť a pomáhá chránit před Alzheimerovou chorobou.

Mezi nejméně kalorické ořechy patří pistácie. Zdroj: Profimedia.cz

Ořechy na hubnutí

Mezi nejméně kalorické ořechy patří pistácie. Mají až čtyřikrát méně kalorií než ostatní ořechy. „Během diety je ovšem nutné dodržovat doporučenou denní dávku, asi 25 gramů na den. Při vyšší konzumaci již nemusí být hubnutí zaručeno. Rozhodně se ale vyhýbejte pistáciím soleným, které se zdravou svačinkou nemají nic společného,“ říká Mgr. Alena Vídeňská, fitness trenérka a výživová poradkyně. Obsahují navíc množství antioxidantů, vitamíny A, E, B6, draslík a thiamin. Látky v pistáciích dokonce zlepšují náladu. Pokud chcete snížit hladinu LDL cholesterolu v těle a cukr v krvi, sáhněte po lískových oříšcích. Jsou vhodné i pro cukrovkáře, a dokonce napomáhají zpomalovat proces stařecké demence. Mezi méně kalorické ořechy patří také kešu. Ve 100 g obsahují 553 kcal.

