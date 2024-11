Ořechy jsou zdravé, plné prospěšných tuků a také bohaté na bílkoviny. Věděli byste, které tři druhy obsahují bílkovin úplně nejvíc?

Víte, že ořechy předčí vejce v obsahu bílkovin?

Ořechy jsou zdrojem samých prospěšných látek a rozhodně by měly patřit do jídelníčku nás všech. Tedy samozřejmě se najdou i výjimky a lidé alergičtí, nicméně zdravému člověku mají ořechy co nabídnout. Je to také vysoký obsah bílkovin rostlinného původu.

Které potraviny mohou nabídnout víc bílkovin než vejce? To vám přiblíží také tento příspěvek z YouTube kanálu Healthline.

Co se skrývá v oříšcích a kolik bílkovin je ve vejci?

Ořechy a semínka jsou vypichována především pro obsah zdravých tuků. Tyto napomáhají snížit špatný cholesterol čili LDL a přispívají ke zvýšení dobrého DHL cholesterolu. Jsou zdrojem vlákniny, která pomáhá stabilizovat hladinu krevních cukrů, napomáhá trávení a také souvisí s pocitem sytosti. Některé ořechy jsou také bohaté na antioxidanty i různé vitaminy a minerály. A v každém případě jsou zdrojem rostlinných bílkovin čili proteinu.

Bílkovina je nesmírně důležitá látka pro tvorbu svalstva, kostí i tkání, podporuje nejen růst, ale i regeneraci buněk. Bílkoviny jsou přítomny v potravinách živočišné výroby jako je mléko či vejce. Nicméně v různých plodinách je najdeme a extrémně bohaté na proteiny jsou luštěniny nebo právě ořechy. Které z nich jsou ale na bílkoviny nejbohatší a předčí třeba slepičí vejce?

I když by se mohlo zdát, že vajíčko je samá bílkovina, aby bylo srovnání snazší, uveďme obsah vždy na 100 g váhy. Vejce této hmotnosti by představovalo přibližně 12,6 g bílkoviny.

Mezi oříšky počítáme často i arašídy, i když jde defacto o luštěniny. Plody podzemnice olejné jsou tedy často uváděné jako ořechy s vůbec nejvyšším množstvím bílkovin na 100 g. Celá čtvrtina váhy arašídů je tvořena bílkovinami. Nicméně, pokud by mělo jít o opravdové ořechy, pak s nejvyšším obsahem vedou mandle, pistácie a kešu.

Tři na bílkoviny nejbohatší druhy ořechů

Mandle obsahují ve 100 g váhy zhruba 21,2 g proteinu čili jsou hned v závěsu za arašídy. Kromě bílkoviny jsou mandle také zdrojem vitaminu E a hořčíku. Vzhledem k tomu, že „éčko“ je také silným antioxidantem, jsou mandle považované za stárnutí zpomalující a přispívají ke zdraví očí a pokožky těla.

Pistácie se mohou pochlubit 20,6 g bílkovin ve 100 g. Příznivě působí také například na metabolismus, a to díky obsahu vitaminu B6. Antioxidanty v pistáciích podporují zdraví především kardiovaskulárního systému.

Třetím pravým oříškem je kešu čili semeno schované ve velmi tvrdé skořápce ledvinovníku západního. Kešu ve 100 g nabízí okolo 18,2 g bílkoviny, což stále významně převyšuje vejce. Kešu je ořech tučný, ale zdravý, obsahuje také hořčík, železo a zinek.

