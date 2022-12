Které ořechy naprosto zničí vaši snahu o hubnutí a které můžete jíst bez obav

Jistě víte, že jsou ořechy zdravé. Myslíte, že mohou pomoci i při hubnutí, anebo jsou až příliš tučné? Nebojte se ořechů, jsou na vaší straně!

Zdroje: www.prozeny.cz, www.cbsnews.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Ořechy, tuky a hubnutí

Určitě už jste mockrát slyšeli, že ořechy a semena v naší dietě chybí a rozhodně bychom jich měli jíst víc. Na druhou stranu jsou to potraviny extrémně tučné. Jenže v případě ořechů jde o tuky, které naše tělo potřebuje, navíc u nás se další potraviny obsahující tyto zdravější tuky konzumují minimálně.

Řeč je o omega 3 a omega 6 mastných kyselinách, které v jídelníčku Čechů často chybí. Do této skupiny potravin patří totiž ryby jako losos, tuňák, makrela, sleď nebo sardinky, olej ze sóji a světlice barvířské či sójové mléko a tofu. Zatímco mnozí se rybám vyhýbají, ořechy a semínka přijímá dobře většina a to je také dobrý důvod k tomu, abychom se zaměřili právě na ně.

Každý druh ořechů je zdravý, pokud jsou nepražené a bez soli. Zdroj: shutterstock.com

Ořechy jsou zdravé z mnoha důvodů

A nejsou to jen tuky, co dělá ořechy a semena nutričně skvělými potravinami. Obsahují také hodně vlákniny, vitaminu E, fosforu, hořčíku, mědi, manganu a selenu, ale také velké množství antioxidantů. I přes vysoký obsah tuků jsou proto ořechy a semena skvělým doplňkem jídelníčku, a to i pro ty, kteří chtějí hubnout. Ovlivňují totiž pozitivně srdce, mozek, ale také pleť a jejich pravidelná konzumace napomáhá také hubnutí. Jenže nic se nesmí přehánět!

Ořechová másla jsou zajímavým způsobem, jak zařadit ořechy do jídelníčku. Zdroj: Shutterstock.com

Hubnutí a ořechy

Pokud chcete hubnout s ořechy, rozhodně by nemělo jít o jednostranně zaměřenou dietu. Ořechy jsou právě excelentním příkladem toho, že by měla být strava vyvážená a různorodá. Velké množství tuků by totiž rozhodně ovlivnilo i snahy o hubnutí. Na druhou stranu nedávné studie odhalily, že tělo veškerý tento tuk nevstřebává.

Jádra vlašských ořechů jsou řazena mezi superpotraviny. Zdroj: Sea Wave / Shutterstock.com

„Vlašské ořechy konzumované zdravými dospělými poskytují méně využitelné energie, než předpokládají Atwaterovy faktory,“ zní závěry vědecké studie, jež byla zveřejněná v The Journal of Nutrition v roce 2015 a poukazuje na fakt, že tuků vstřebaných tělem bylo zhruba o pětinu méně než je celkové množství v potravině přítomných. Odborníci doporučují konzumaci 28 g ořechů denně, což je zhruba jeden malý balíček, který je běžně v supermarketech k dostání.

Jaké jsou rozdíly meti ořechy?

Samozřejmě, že i v oříšcích jsou nějaké rozdíly, a proto jsou některé druhy doporučované pro redukční dietu více než jiné. Mezi vhodné patří mandle, vlašské ořechy, pistácie, para ořechy a kešu. I když jsou běžně arašídy považované za horší či méně významé, i ony napomáhají rekudci váhy. Obecně totiž veškeré ořechy navozují pocit systosti, což je při redukční dietě velmi důležité.

Arašídy mohou být zdravou pochoutkou, ale dejte si pozor na vysoký obsah sodíku. Zdroj: Profimedia.CZ

Dodržte maximální denní dávku a vyhněte se ořechům s cukrovými, jogurtovými, čokoládovými a jinými polevami. Rozhodně ani sůl není možné považovat za vhodnou. Sodíku máme většinou v dietě až příliš, nicméně mírně osolené ořechy nejsou vyloženě škodlivé.

Pokud se rozhodnete konzumovat ořechová másla, pořádně prověřte složení, mezi docela zdravými a konzervantů prostými potravinami najdete i řadu těch, které jsou zbytečně plné aditiv.