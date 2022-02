Velký přehled kalorických hodnot ořechů. Po kterých se nejvíc tloustne?

Křupavé, syté a výživné ořechy jsou fantastické jídlo, které byste měli mít po ruce. Nejenže jsou skvělým zdrojem vlákniny, ale obsahují také zdravé tuky a nepostradatelné rostlinné bílkoviny. Jen, jak se říká, všeho s mírou. Platí to i o této zdravé lahůdce, protože nadbytečné kalorie si servítky neberou a snadno by mohly ohrozit vaší štíhlou linii.

Ořechy a různá semínka se v současnosti těší velké oblibě, a to po celý rok. Chutnají znamenitě jen tak jako „zdravé zobání“, nebo je možné přidat je do koláčů či jiných pečených dobrot. Skvěle se hodí i jako přísada do salátů či masových směsí. A jejich výhoda? Jsou rychlým zdrojem energie, ale nepřeměňují se na tuky, které by ohrozily vaši figuru. Tuky sice obsahují, ale pouze zdravé rostlinné omega-3 mastné kyseliny a mononenasycené tuky. Platí však, že by se měly jíst v přiměřeném množství.

Vlašské ořechy 100 g/691 kcal

„Vlašáky“ jsou u nás nejrozšířenějším typem ořechů, které má mnoho z nás doma ze své zahrady a jsou velkým přínosem pro naše tělo. Přestože mají poměrně vysokou kalorickou hodnotu, neměly by chybět ve vašem jídelníčku. Bezvadně stimulují odbourávání tuků a podporují zdravou tělesnou hmotnost. Díky přítomnosti omega-3 mastných kyselin, rostlinných sterolů a vitamínů pomáhají velice úspěšně potlačovat hlad. Stačí jich zkonzumovat jednu malou hrst denně.

Vlašské ořechy zklidňují nervy, chrání tělo před buněčným poškozením a mají úžasné protizánětlivé účinky. Zdroj: shutterstock.com

Vlašské ořechy zklidňují nervy, chrání tělo před buněčným poškozením a mají úžasné protizánětlivé účinky. Zároveň skvěle přispívají k prevenci cévních chorob a chrání srdce. Obsahují vitaminy, minerály a železo. Velice úspěšně pomáhají regulovat krevní tlak a snižují hladinu cholesterolu.

Lískové ořechy 100 g/683 kcal

Relativně tučný je i tento druh ořechů, ale jedná se především o mononenasycené tuky, které pozitivně působí na hladinu špatného cholesterolu a také na hladinu cukru v krvi. Velice prospívají očím a měli by je vyhledávat cukrovkáři druhého typu. A hlavně? Napomáhají údajně zpomalovat proces dnes tak obávané stařecké demence.

Mandle 100 g/633 kcal

Velikou výhodou mandlí je vysoký podíl vlákniny, vlastně nejvyšší ze všech ořechů. Společně s mononenasycenými tuky přispívají k pocitu sytosti a zabraňují tak přejídání. Jsou dobrým zdrojem aminokyseliny zvané L-arginin, která pomáhá spalovat tuky. Takže další výhoda! Mají blahodárný vliv na funkci střev, poskytují našemu organismu antioxidanty, vitamín E a další látky, které snižují hladinu LDL, tedy špatného tuku, rovněž cholesterolu a cukru v krvi. Ale ani mandlí byste se neměli přejídat! Doporučená denní dávka je nejvýš kolem 20 mandlových jader.

Burské oříšky 100 g/616 kcal

Stejně jako vlašáky a mandle obsahují mnohem více živin než mnohé potraviny živočišného původu. Svým obsahem sacharidů, tuků, proteinů, vitamínů B1, C, E, niacinu (vitamín B3) důležitého při metabolismu sacharidů a tuků, dále vápníku, hořčíku a draslíku jednoznačně předčí maso i vejce. Nemají v sobě žádný cholesterol a pouhé minimum nasycených mastných kyselin. Nicméně vzhledem k jejich kalorické hodnotě byste ani tento druh neměli pojídat ve velkém, a už vůbec ne ty solené.

Kešu ořechy 100 g/583 kcal

Ani kešu oříšky z vás neudělají tlouštíky. Doporučovaná dávka osmnáct jader na den představuje pouhých 165 kalorií. Jsou bohaté na železo, zinek a hořčík a posilují imunitu a paměť. V případě, že trpíte revmatickými bolestmi, je to ten správný typ ořechů právě pro vás!

Pistácie mají nejméně kalorií! Kromě toho skvěle podporují dobrou náladu, imunitu a nervový systém. Zdroj: shutterstock.com

Pistácie 100 g/560 kcal

Pistácie mají nejméně kalorií! Kromě toho skvěle podporují dobrou náladu, imunitu a nervový systém. Fytosteroly obsažené v pistáciích zabraňují vstřebávání špatného cholesterolu ve střevech, a naopak zvyšují hladinu dobrého HDL cholesterolu.

Zdroje: www.kaloricketabulky.cz, www.bicycling.com, www.studyfinds.org