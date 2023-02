Ořechy jsou zdravotní zázrak. Po kterých se hubne a po kterých tloustne?

Ořechy patří všeobecně ke zdravým potravinám, ale i jejich konzumace má svá pravidla. A pokud si chcete udržet figuru a nepřibrat zbytečná kila navíc, měli byste jich jíst nejen přiměřené množství, ale hlídat i jejich kalorie.

Ořechy jsou zdravé mlsání, protože obsahují mnoho zdraví prospěšných látek a měli byste si je dopřávat během celého roku. Jsou v nich zastoupeny ve velkém procentu hodnotné tuky, které jsou účinnou prevencí před kardiovaskulárními nemocemi.

Neznamená to však, že byste do sebe měli denně nacpat dva sáčky ořechů. Přestože se jedná o nutričně cenné tuky, platí i zde, že všeho jen s mírou. V opačném případě by se vám mohl tuk s přehledem usadit v místech, kde o to nikdo nestojí. Které druhy ořechů tedy upřednostnit?

Superpotravina jménem ořechy

Ořechy by měly mít v našem jídelníčku stálé místo. Obsahují totiž nejen vitamíny, ale velké množství dalších látek, které pozitivně ovlivňují naše celkové zdraví. Zastoupena je například kyselina alfa-linolenová, která pomáhá nejen snížit hladinu cholesterolu a krevní tlak, ale je i výbornou prevencí proti vzniku nebezpečných krevních sraženin.

Další látky, jako například draslík, měď, železo, aminokyseliny a esenciální mastné kyseliny podporují činnost našeho srdce a chrání jej před infarktem. Z vitamínů jsou důležité hlavně vitamíny skupiny B a E. Nepostradatelná je i obsažená kyselinu ellagovou, která je účinná jako prevence proti rakovině.

Kolik ořechů denně?

Přestože jsou ořechy zdravé, jsou však zároveň i energeticky hodnotné, a proto je nutné při jejich konzumaci hlídat množství. V podstatě byste měli během dne či k nějakému jídlu dodat maximálně 1 polévkovou lžíci ořechů. Pokud navíc hubnete, postačí 1 kávová lžička.

Snědené množství by se mělo odvíjet i od zbylého konzumovaného jídle v týž den. Pokud jste si například dali k obědu hovězí maso připravené na oleji, ořechy byste ten den měli vynechat. V případě, že máte během dne jen nízkotučnou stravu, je vhodné si dát porci ořechů či zdravých semínek.

Ořechy ve správné míře hubnutí podporují

Pokud budete mít správnou celkovou životosprávu, ořechy vám se shazováním kil mohou být značně nápomocny. Skvěle nahradí kaloricky náročné sacharidy a budete odbourávat v těle více tuku. Navíc se vám podstatně sníží hodnoty „špatného“ LDL cholesterolu a triglyceridů. Ořechy nejen zahánějí nadměrnou chuť k jídlu, ale také rychle zasytí. Které si tedy můžete dopřát pravidelně?

Nejlepší jsou pistácie

Pistáciové oříšky jsou při hubnutí naprostým favoritem, protože mají nejméně kalorií, a to až 4krát. Nutriční hodnoty na 100 g pistácií je 557 kcal, 21 g bílkovin, 28 g sacharidů, 44 g tuků a 10 g vlákniny. Jedná se o druh oříšků, které dokonale podporují nejen imunitu, ale i nervový systém, což se při shazovaní kil určitě hodí. Pistácie jsou významné i svým obsahem železa, který ovlivňuje tvorbu nových buněk a pomáhá při transportu kyslíku po celém organismu. Pistácie jsou pro zdraví významné i svým vysokým obsahem mědi.

Hned v závěsu jsou mandle

Mandle mají nejvíc vlákniny a jejich nutriční hodnoty ve 100 g mandlí jsou 575 kcal, 21 g bílkovin, 22 g sacharidů, 49 g tuků a 12 g vlákniny. Obsažené mononenasycené tuky v nich zabraňují přejídání a vláknina přispívá k pocitu sytosti. Mandle jsou také výborným zdrojem aminokyseliny zvané L-arginin, která je velmi aktivní při spalování tuků. Obsahují velké množství antioxidantů a zdravých tuků, které pozitivně ovlivňují činnost krve. Mandle jsou také výborným zdrojem aminokyseliny zvané L-arginin, která je velmi aktivní při spalování tuků. Vitamín E pomáhá snižovat hladinu LDL, tedy špatného tuku, rovněž cholesterolu a cukru v krvi.

Následují ořechy piniové

Piniové oříšky patří mezi dokonalé spalovače tělesných tuků, a navíc jsou chuťově naprosto famózní. Můžete si je přidat do čaje, salátů i omáček. Mají velký obsah bílkovin, podílejí se na tlumení stresu a depresí nebo snižování hladiny cholesterolu. Nutriční hodnoty ve 100 g se pohybují kolem 673 kcal, 13,69 g bílkovin a 68,37 g tuků.

Lískové ořechy si dejte jen sporadicky

Přestože jsou lískové ořechy také zdraví prospěšné, patří už mezi ty druhy, u nichž byste si zkonzumované množství měli pohlídat. Nutriční hodnoty na 100 g lískových ořechů: 628 kcal, 15 g bílkovin, 17 g sacharidů, 61 g tuků a 10 g vlákniny. Obsahují široké spektrum vitamínů a minerálních látek. Ve značně bohaté míře je zastoupen například vitamin E, hořčík či měď a nenasycené mastné kyseliny, které mají dobrý vliv na cévní systém.

Uberte i u vlašských ořechů

Nutriční hodnoty na 100 g vlašských ořechů jsou 654 kcal, 15 g bílkovin, 14 g sacharidů, 65 g tuků a 7 g vlákniny. Proto buďte v jejich konzumaci střídmí, ale občas si je s chutí dopřejte. Tento druh ořechů totiž také stimuluje odbourávání tuků a podporuje správnou tělesnou hmotnost. Protože obsahují omega-3 mastné kyseliny, rostlinné steroly a vitamíny, potlačují pocit hladu. Vlašské ořechy se doporučují často při srdečních onemocnění a jsou bohaté na vitaminy skupiny B, které pozitivně prospívají vlasům, nehtům i pokožce. Navíc mají i protizánětlivé účinky.

