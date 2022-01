Které druhy ořechů podporují hubnutí a jak je „užívat“

Ořechy jsou báječnou potravinou a měly by být pravidelnou součástí jídelníčku každého z nás. Nemusíte mít žádné obavy, že byste náhodou přibrali nějaké to kilo navíc. Naopak! Jejich pravidelná konzumace v přiměřeném množství je skvělá na hubnutí. A další bonus? Obsahují antioxidanty a rychle vám pomohou „dobít baterky“.

Každý druh ořechů je zdravý, pokud jsou nepražené a bez soli. Přestože jsou po této úpravě a dochucení lahodné, pro lidské zdraví už toho udělají mnohem méně. Sůl totiž podporuje chuť k jídlu a vysoký příjem soli zvyšuje krevní tlak. Pražení v ořechách bohužel likviduje přirozené antioxidační látky.

Proč ořechy pomáhají?

Přestože je součástí ořechů tuk, v žádném případě to neznamená, že by byly škodlivé a nezdravé. Obsahují totiž nenasycené mastné kyseliny, které neobsahují žádný cholesterol a jeho hladinu v těle dokáží navíc snižovat. A právě s tím souvisí i samotný proces hubnutí. V případě, že budete konzumovat běžné tuky, hrozí riziko ukládání nadbytečných tukových zásob v těle. Naopak u těch nenasycených to v žádném případě nehrozí.

Každý druh ořechů je zdravý, pokud jsou nepražené a bez soli. Zdroj: shutterstock.com

Velkým bonusem ořechů je i značný obsah bílkovin a potřebné vlákniny. Jsou to látky, které by měly být součástí každého správně sestaveného dietního jídelníčku. Takže v případě, že budete někdy ve stresu, nebo budete mít při hubnutí na něco chuť, nesahejte po tabulce čokolády, ale vezměte si raději pár ořechů. Účinek bude stejný, ale místo velkého množství nezdravých tuků a cukrů dodáte tělu spoustu kvalitních živin. Mimo to je pravidelná konzumace ořechů dobrou prevencí před vznikem srdečních a cévních chorob.

Nic se nemá přehánět

Přestože jsou ořechy pro lidské tělo a hubnutí prospěšné, přece jenom obsahují energii, která se ukrývá v jejich zdravých tucích. Proto je dobré dodržovat několik zásad z hlediska konzumovaného množství. Denně byste neměli sníst více než deset kousků, a to ať už se jedná o jakýkoliv druh. Jedině tak si můžeme být jisti, že po nich nebudete zbytečně přibírat.

Mandle hrají prim

Právě mandle patří do trojice těch nejlepších možností, které si při snižování váhy pravidelně užívejte. Nejenže skvěle chutnají jen tak, ale můžete si je dopřát v rámci mnoha jídel a salátů. Bylo dokázáno výzkumem, že ve skupině, v níž respondenti požívali mandle, byl znatelný pokles tělesného tuku, oproti jedincům, kteří ve stejném jídelníčku mandle neměli.

Mimo těchto pozitiv mandle obsahují i velký podíl vlákniny, která zajišťuje lepší fungování trávicího traktu a navodí pocit sytosti. Takže, když na vás přijde hlad, sáhněte po pár kouscích mandlí. Díky bílkovinám podpoříte správnou tvorbu svalů, a tedy jejich růst. Mandle pomáhají také s kvalitou nehtů, vlasů, chrání srdce, cévy i zubní sklovinu.

Vsaďte i na vlašské ořechy

Obsahují kvalitní zdravé tuky omega 3 nenasycené mastné kyseliny, které jsou důležité pro prevenci infarktu. Dále v nich najdete nepostradatelné vitaminy skupiny B a E a minerální látky, jako jsou hořčík, zinek nebo měď. Vlašské ořechy mají velmi pozitivní vliv na kůži, kvalitu vlasů a lámavost nehtů. Zároveň upravují krevní tlak a snižují hladinu cholesterolu. Jedinou nutností je v tomto případě konzumovat skutečně předepsané menší dávky, jelikož častá a opakovaná konzumace vlašských ořechů může mít i mírné projímavé účinky.

Kešu ořechy pozitivně ovlivňují činnost našeho těla a mohou skvěle působit nejenom jako řešení obezity, ale i jako její prevence. Zdroj: shutterstock.com

Nezapomeňte ani na kešu ořechy

Třetí z trojice nejlepších jsou kešu oříšky. Ty mají velmi podobné složení jako již zmíněné mandle, a to hlavně co do bílkovin a vlákniny. Mimo zdravých tuků obsahují také hořčík, fosfor nebo zinek. Pozitivně tak ovlivňují činnost našeho těla a mohou skvěle působit nejenom jako řešení obezity, ale i jako její prevence. Doporučit je lze také kvůli pozitivnímu vlivu na kůži, bezvadně působí proti únavě a zároveň snižují krevní tlak.

Zdroje: www.itsmylife.cz, www.bicycling.com, www.dietyahubnuti.cz