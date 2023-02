Když neexistoval penicilin, tahle rostlina zachraňovala životy. Máte ji doma

Chcete být zdraví, v pohodě a mít dobrou mysl? Dopřávejte si v pravidelných dávkách dobromysl neboli oregano! Má totiž neskutečně blahodárné účinky a jedná se o silné antibiotikum.

Oregano je nejen typické koření středomořské kuchyně, ale už v dávných dobách bylo uznáváno i jako léčivá a významná bylinka. V řecké mytologii bývala spojována s bohyní lásky Afroditou, v římské zase symbolizovala štěstí a hojnost. Dobromysl dodá jedinečnou chuť mnoha pokrmům, ale zároveň se jedná o silné přírodní antibiotikum, které může naše tělo ochránit před mnoha zdravotními nesnázemi. A dokonce vám vykouzlí i lepší náladu.

Dobromysl obecná (Origanum vulgare) neboli oregano

V současné době se tato bylinka pěstuje téměř po celém světě a často se vyskytuje i ve volné přírodě. Jeho domovinou je území v blízkosti Středozemního moře, kde se tato rostlina začala pěstovat už v období antiky. Později se tato vzácná bylinka rozšířila i do dalších částí Evropy a rozšířená je také v Malé Asii, na Blízkém východě, na Kavkazu, v Íránu nebo v Himálajích.

Stejně tak i v oblastech jižní Číny nebo Tchaj-wanu a v Severní Americe. U nás na ni narazíte hlavně na pasekách a slunných stráních, a především na zahrádkách a často i doma na parapetu. Pokud ji ještě nepěstujete, pusťte se do toho co nejdříve! Je to bylinka, která by neměla chybět v žádné domácnosti.

Dobromysl je vytrvalá keříčkovitá bylina s drobnými zelenými lístky a v některých oblastech dorůstá až do výšky 60 cm. Zdroj: shutterstock.com

Oregano je nezastupitelná bylinka v kuchyni

Nať oregana se využívá při výrobě mnoha pokrmů, kterým dodává punc jedinečnosti. Jedná o typickou bylinku italských pokrmů, kde je nepostradatelná skoro na každé pizze, v těstovinách i v salátu Caprese. Dobromysl je i častou přísadou polévek, mnoha omáček, masových náplní i salátů. Voňavé koření je typické rovněž pro kuchyni řeckou, španělskou, a dokonce i mexickou. Často je součástí provensálského koření.

Oregano jako lék

Oregano však není pouze koření, podle vědeckých studií obsahuje totiž velké množství účinných látek jako vitamíny, minerály, silice, hořčiny a třísloviny. Bylinka je tak poměrně silným antioxidantem, který dokáže náš organismus ochránit před mnoha nebezpečnými chorobami. Zároveň má i protizánětlivé a antibakteriální účinky a působí detoxikačně.

Oregano je přírodní antibiotikum

Možná vás nikdy nenapadlo, že tato kuchyňská bylinka je zároveň poměrně silné přírodní antibiotikum, které vás může ochránit před mnoha nežádoucími bakteriemi a mikroorganismy. Mohou za to obsažené silice. Pokud vás tedy trápí choroby jako plísně, stafylokok, listerie nebo různé druhy kvasinek, vsaďte na oregano.

Dobromysl vás hodí do pohody

Oregano je perfektní bylinkou na přetíženou psychiku. Ostatně má to už v samotném názvu. Pokud vás trápí neurózy a nadměrný stres, popíjejte pravidelně oreganový čaj. Zalijte 1 až 2 kávové lžičky drcené natě 250 ml horké vody a nechte tak 10 až 15 minut louhovat pod pokličkou. Následně čaj sceďte a po doušcích jej popíjejte. Čaj vám uleví i od nepříjemných křečí a působí také proti stresu a nespavosti.

Posiluje imunitní systém

Oregano je výbornou bylinkou na posílení celkové imunity, proto není od věci čaj popíjet i preventivně, což se hodí právě v tomto sychravém a někdy ještě mrazivém počasí. Podílí se na tom především obsažená kyselina rozmarýnová s úžasnými antioxidačními účinky.

Pokud vás zastihla rýma či kašel a máte zahleněné dýchací cesty, po oreganu se vám uleví a bude se vám dýchat mnohem volněji. Zdroj: Shutterstock.com / Jurga Jot

Pryč s nachlazením

Pokud vás zastihla rýma či kašel a máte zahleněné dýchací cesty, po oreganu se vám uleví a bude se vám dýchat mnohem volněji. Oregano je skvělou bylinkou při nachlazeních a chřipkách, protože snižuje zvýšenou teplotu i horečky, ulevuje od kašle, bolesti v krku i hlavy.

Často se dokonce pravidelně užívá při bronchitidě a astmatu, kdy je možné ji i inhalovat. Odvar z oregana je možné užívat také jako kloktadlo, a to nejen při bolestech v krku, ale uleví i od zánětlivých onemocnění ústní dutiny a dásní. Lze z něj připravit také obklady na špatně se hojící rány.

