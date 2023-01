Orgány podle znamení: Který orgán je nejohroženější právě u vás?

Každé znamení zvěrokruhu má některé orgány v těle slabší a více ohrožené než jiné. Který tělesný orgán může způsobit trápení právě vám?

Pokud chcete vědět, na co si dát pozor a o které orgány pečovat o něco více než ostatní, pak si přečtěte následující horoskop, který vám prozradí, jaké zdravotní neduhy by mohly potkat právě vaše znamení.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani by si měli dát pozor hlavně na své kosti a klouby, ty je potrápí nejvíce. Rozhodně by měli vsadit na kolagen a po třicítce ho začít pravidelně užívat. Pokud to neudělají, bude je trápit artróza, zlomeniny, poruchy hybnosti a v neposlední řadě nepříjemná bolest. Do svého jídelníčku by měli zařadit ořechy, mléčné výrobky, ryby a měli by se naučit odpočívat.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou náchylní na vysoký krevní tlak, který se bude s postupem času ještě zhoršovat. Měli by tedy především změnit svůj životní styl. Žádný alkohol, cigarety ani stresy a ponocování. Začněte se o sebe starat nebo zle skončíte. Posilování imunity, zdravá strava a dostatečný přísun minerálních látek by pro vás měly být na denním pořádku.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci mívají velké problémy s depresemi. Nejde tedy vysloveně o fyzický problém, ale o psychický. Vše jde ale ruku v ruce, pokud tedy budete trpět depresemi a nebudete se smát, vaše tělo může onemocnět i fyzicky. Pomoci by vám mohlo otužovaní, které přináší nejen posilování imunity, ale především dobrou náladu a pocit uvolnění a štěstí.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci mají oslabené zuby, trpí tím celý život. U zubaře jsou více než doma a jejich peněženka také velmi pláče za neustálé placení zubařům. O své zuby by tedy měli Býci více dbát, minimálně dvakrát denně si je čistit, používat mezizubní kartáčky a chodit pravidelně na dentální hygienu. Měli by se vyvarovat také sladkého, které mají rádi a často si kvůli nadměrné konzumaci čokolád přivodí zubní kaz.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny mají velké problémy s imunitou. Jsou často nemocné a chytnou každou chřipku, virózu i nachlazení. Měly by tedy do svého života přidat více pohybu na čerstvém vzduchu a otužování. Pozor by si měly dávat hlavně při přechodech z tepla do zimy, kdy jejich organismus dostává pořádně zabrat. Neměly by zapomínat ani na vitamíny.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou velcí adepti na astma. Od malička mají problémy s plícemi a průduškami, často se jim špatně dýchá, jsou zahlenění a náchylní ke kašli a nachlazení. Chodit by měli především do přírody, lesy jim dělají dobře. I moře a slaný vzduch je pro ně lék, tudíž by měli šetřit především na cestování k moři, kde načerpají kromě zdraví i energii.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci mívají velké problémy se žaludkem. Jí totiž nepravidelně, v rychlosti, za chůze, ve stresu a rozhodně ne zdravě. To by měli co nejrychleji napravit, a pokud nemají čas si vařit pravidelně jídlo, měli by vsadit na zdravé krabičky, které udělají s jejich tělem divy. Stačí několik měsíců a jejich zdravotní stav se může dostat do normálu.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou velcí nerváci a jelikož nemají nejsilnější srdce, měly by si dávat pozor na infarkt či jiné srdeční nemoci a slabosti. Rozhodně by měly začít cvičit, ale umět si i dopřát relax a odprostit se od stresu a starostí, které jejich srdeční činnost oslabují. Nekuřáctví a abstinence jsou základem pro jejich lepší život.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři mívají problémy s ledvinami, měli by tedy dodržovat pravidelný pitný režim a dbát o sebe. Žádný alkohol, ale ani prochladnutí, jinak byste si to mohli pěkně odskákat. Důležité je mít ledviny v teple a pít dostatek vody či bylinkových čajů. Čas od času si dopřejte i detox ledvin, který vám také velmi uleví.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci mají problémy se zácpou, proto by měli do svého jídelníčku zařadit hlavně dostatek vlákniny, ale i zeleninu a samozřejmě velké množství čisté vody. Pokud se o sebe nezačnou starat, hrozí jim i vředy a hemoroidy. Vsadit by měli na meduňku a levanduli, které nejen navodí chuť k jídlu, ale i příjemně zklidní žaludek.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou náchylní na tvorbu modřin. Jakmile se jich někdo dotkne, tak jejich tělo zdobí nepříjemný modrý flek. Měli by začít užívat rutin nebo navštívit lékaře, modřiny nemusí být žádná prkotina, ale ukazatel hlubšího problému. Štíři by je tedy neměli podceňovat a zaměřit se na jejich odstranění.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby trápí pohlavní nemoci a kvasinkové infekce. Muži mívají často problémy s prostatou a ženy s vaginální mykózou. Ženy v tomto znamení také často trápí bolestivá menstruace, se kterou jim pomohou bylinky jako pupalka či heřmánek s mateřídouškou. Do svého jídelníčku by navíc měly zařadit ořechy, ryby, fazole a melouny.