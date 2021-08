Ostružinový detox: Jedna z nejúčinnějších a nejzdravějších očistných kúr

Lékaři sice tvrdí, že na kvalitní detox každému postačí dobré ledviny a játra. Ale jistě neublíží, když si dáte kopec zdraví prospěšných plodů jako jsou ostružiny. Udělejte si radost dobrým nápojem a podpořte zdraví ostružinami ze zahrádky. Plody ostružiníku jsou doslova nabité zdravím.

Ostružiny jsou všudezdejší

Ostružiny a jejich plody zná celý svět krom Antarktidy. Rostou jako trvalé nebo dvouleté rostliny a jednotlivé druhy se liší ve návaznosti na prostředí v němž rostou. Takovým prostředím jsou většinou lesy, paseky, křoviny, ale také travnaté stráně. Ostružiní se daří v přírodě stejně dobře jako na zahradách a ke svému dobrému růstu potřebují jen skutečně málo.

Ostružiny si vychutnejte čerstvé. Zdroj: Shutterstock.com / Nitr

Opomínané, ale úžasně prospěšné

Často opomínané ovoce je bohaté na množství minerálů jako jsou draslík, hořčík, železo či měď. A tím výčet jejich kvalit nekončí. Třísloviny, flavonoidy, resp. antioxidanty, vitamín A i C, vláknina či kyselina listová jsou všechny přítomny v plodech ostružiníku, a proto nepodceňujte plody a využijte jejich skvělých vlastností. Nejideálnější na obsah blahodárných látek a také nejšťavnatější jsou čerstvě utržené plody. Snězte, co hrdlo ráčí. A co nesníte použijte do nápojů. Ostružinový detox vám bude i chutnat!

Ostružiny v jogurtu, chutná a výjimečně zdravá snídaně i svačina Zdroj: Shutterstock.com / Oxana Denezhkina

Jak ostužiny pomáhají?

Díky svému složení ostružiny podporují ozdravné procesy v těle. Obsah vitamínu C podporuje regeneraci pokožky a hojení, zmírňuje příznaky nachlazení a pomáhá vstřebání železa. Vláknina napomáhá snížení cholesterolu, očistě střev, regulaci hladiny krevního cukru a zároveň navozují pocit sytosti, což je jistě vhodné, pokud se snažíte o redukci váhy.

Je libo ostružinový detox?

Samozřejmě nejlepší je zpracovat plody ostružin čerstvé bez tepelné úpravy. Vyzkoušejte například ostružinové nápoje, resp. smoothies. V kombinaci s mlékem, jogurtem nebo kefírem ostružiny vyniknou. Osladit je můžete medem nebo jinými sladidly, záleží jen na vší chuti. Pokud se chcete i nasytit přidejte pár lžic ovesných vloček nebo chia semínek. Smoothie i dezertům z ostružin sluší máta a meduňka.

Maliny a ostružiny jsou skvělé do domácích limonád či slavnostních koktejlů. Zdroj: Profimedia.cz

Tepelně upravené ostružiny se obvykle zpracovávají na marmelády, želé nebo cukrářské výrobky jako muffiny nebo řezy. To je také vhodné, ale ovoce tak přijde o podstatnou část zdraví prospěšných látek.

Anebo si udělejte zmrzlinu!

