Máte na zahradě ostružiník křovitý nebo pro vás není problém najít si jej v přírodě? Pak byste kolem něj rozhodně neměli chodit bez povšimnutí, zvláště máte-li problémy s vyššími hladinami cukru v krvi. Víte, jaké účinky může mít na naše zdraví?

V dnešní, snad až příliš technické a chemické době, se stále více a raději obracíme pro pomoc k přírodě a jejím silám, na které jsme po dlouhá léta často zapomínali. Jednou z bylin, kterou lze s úspěchem využít pro povzbuzení zdraví a jako pomoc proti nejrůznějším neduhům – dokonce včetně obávané cukrovky – je ostružiník. Čím a jak nám může konkrétně pomoci?



Na youtube na kamálu Bylinky Revuje se o účincích ostružinových listů na naše zdraví dozvíte ještě něco navíc"

Zdroj: Youtube

Léčivé látky uvnitř obyčejných listů

Ostružiníky, respektive jejich listy, podle vědců vynikají hlavně obsahem organických kyselin, tříslovin a flavonoidů. Co to konkrétně znamená a jak s touto informací můžeme naložit k vlastnímu prospěchu? Zmiňované látky mohou v těle pomáhat například při kašli či nejrůznějších zánětech sliznic. V tomto případě se o úlevu postarají hlavně třísloviny, jejichž stahující účinek nepocítíme jen na chuti při samotné konzumaci většinou v podobě čaje, ale také v útrobách. Proto se mohou s úspěchem podílet na léčbě mírnějších forem průjmu.



Na angínu i na cukrovku. A nejen to...

Už naše babičky dobře věděly, že listy ostružin pomáhají také při bolestech v krku vyvolaných angínou, stejně jako v případě, kdy člověka postihne chrapot. V tomto případě je důležité dostat účinné látky na místo, které potřebujeme ošetřit a alespoň několik sekund je tam udržet. To se podaří jedině kloktáním. A jak již bylo zmíněno v úvodu, čaj z listů ostružiníku prokazatelně pozitivně působí při léčbě cukrovky. To dnes již dobře vědí i farmaceutické firmy, které výtažky z nich zakomponovávají do svých receptů.



close info Profimedia zoom_in Plody i listy ostružiníku prospějí našemu zdraví

Hojení ran? Žádný problém!

Co všechno ještě ostružinový čaj zvládne? Pomáhá při problémech s trávením, urychluje hojení nejrůznějších poranění, jeho stahující účinky také působí proti zhoršování paradentózy a kromě zlepšení stavu při angíně se na něj můžeme spolehnout také v případě, kdy onemocníme zápalem plic. Velkým problémem pro něj nejsou ani záněty žlučových nebo močových cest, podílí se na snižování vysokého krevního tlaku a působí jako prevence proti ateroskleróze.



Čaj z listů ostružin

Jak listy ostružiníku působí na naše zdraví už tedy víme, ale jak je připravit, aby účinkovaly co nejlépe? Prvním, co každého napadne, bude pravděpodobně čaj. Jeho příprava je stejně jednoduchá, jako u jakéhokoliv jiného horkého bylinkového nápoje, jde tedy jen o to zalít jednu lžičku sušených (ale klidně i čerstvých) listů horkou vodou a nechat je v šálku po dobu deseti minut. Pak jej můžeme slít a čaj je připraven ke konzumaci.



Obklad na rány

Další možností je ostružiníkový obklad, to v případě, že potřebujeme pomoci s hojením ran na těle. V tomto případě použijeme listy čerstvé, rozmačkáme je a hmotu maličko zředíme vodou. Tuto směs nejprve necháme několik hodin odstát a následně už ji můžeme aplikovat na postižené místo a těšit se na její účinky.

