Naše babičky uměly vyhnat zánět z těla: Používaly listy ostružin. Jak?

Znáte jedinečný způsob, kterým naše babičky dokázaly účinně vyhnat zánět z těla pomocí listů ostružin? Objevte starodávné moudrosti a tradiční postupy. Zjistíte, jak tyto zdánlivě obyčejné listy mohou posloužit jako přirozená cesta k regeneraci vašeho těla. Ponořte se do zázračného světa bylinné léčby, zajděte si do lesa a kromě plodů ostružin si nasbírejte i listy, které jsou přírodním lékem na spoustu neduhů.

Ostružiník není zrovna hezký keř. Jeho rozrostlé ostnaté větve znepříjemňují život všem sběračům ostružin. Ale naše babičky tohle příkoří pokorně snášely. Věděly totiž, že tento keř má nejen lákavé plody, ale i listy, které dokážou léčit spoustu neduhů. Sbírají se od dubna do září a obsahují velké množství vitaminu C, tříslovin, minerálních látek a taninu. Pokud chcete i vy využít jejich potenciál, je nejvyšší čas vydat se na lov a pár zelených lístků si nasbírat i do domácí přírodní lékárničky.

Čerstvé i sušené

Ostružiníkové listy můžete použít rovnou – čerstvé – nebo si je nasušit na horší časy. Výhodou je, že schnou poměrně rychle. Ale pokud extra spěcháte, můžete je předtím, než je necháte napospas letnímu vzduchu, lehce pomačkat. Jakmile se dokonale usuší, skladujte je jako ostatní bylinky – v dobře uzavíratelných tmavých skleněných lahvích. Vydrží tam až do příštího roku.

Ostružiníkové listy můžete použít čerstvé i sušené. Zdroj: Profimedia

Ostružiník – spojenec žen a dívek

Listy jsou první pomocí hlavně pro ženy. Jejich odvar se používá jako tlumič menstruačních bolestí. Naše babičky na něj nedaly dopustit, i proto, že byl spojencem v těch nejtěžších chvílích – při porodu. Ostružiníkové listy odnepaměti uctívaly těhotné ženy. Tradovalo se, že popíjení ostružiníkového čaje usnadní porod a zmírní porodní bolesti. Asi na tom něco bude, protože ostružiníkové listy obsahují látky, které posilují děložní svalstvo. Navíc působí i jako přírodní lék na zjizvenou či jinak narušenou kůži. Proto je novopečené matky používaly k hojení poraněných míst po porodu.

Voňavý čaj

Nejlepší věc, kterou můžete z nasušených či čerstvých listů ostružiníku udělat, je čaj. Má příjemnou nasládlou chuť a je extra léčivý. Pomůže vám při zánětech močových cest, střevních nevolnostech, průjmech, ale také při zánětech horních cest dýchacích. Připravit si ho není těžké. Stačí, když 2 lžičky ostružiníkových listů přelijete vroucí vodou, necháte 10 minut louhovat a můžete pít. Zajímavá je ale také kombinace ostružiníkových listů s dalšími bylinami, jako jsou máta nebo květ lípy.

Ostružiníkový čaj má lahodnou nasládlou chuť. Zdroj: Profimedia

Ledový nápoj pro žíznivce

Ostružiníkové listy nejsou jenom léčivé, ale i velmi dobré. Jejich kombinací s dalšími zelenými listy ze zahrádky si můžete vyrobit letní nápoj plný vitaminů. Jak na to? Smíchejte 1 lžíci listů ostružiníku, 1 lžíci máty, 1 lžíci listů maliníku, 1 lžíci listů jahodníku. Směs nasypte do hrnce a zalijte 0,5 l vroucí vody. Hotový čaj přeceďte, nechte vychladnout a pak ho ještě na 30 minut šoupněte do ledničky. Drink servírujte s lístkem máty!

Účinné kloktadlo

Pomůže vám při bolestech v krku nebo zánětech dutiny ústní. Vyrobíte si ho snadno. Do hrnce nasypte 2 lžíce ostružiníku a 1 lžíci šalvěje. Vše zalijte 0,5 l horké vody. Směs nechte louhovat 15 minut a poté použijte jako kloktadlo. Určitě vám uleví.

Kloktadlo z ostružiníkových listů vám uleví při bolestech v krku. Zdroj: Profimedia

Kapičky plné vitaminů

Tenhle doping oceníte při únavě, nachlazení nebo špatné imunitě. Dodá vám vitamin C a postaví vás zase na nohy. Jak si ho připravíte? Do zavařovací dózy nasypte 2 lžíce listů ostružiníku a zalijte je 2 dl 60 % lihu (pokud nemáte, můžete použít jakoukoliv ovocnou pálenku). Směs uzavřete a nechte na teplém tmavém místě louhovat 14 dní. Během téhle doby nádobou průběžně protřepte, aby se stihly uvolnit léčivé látky. Hotové kapky přeceďte. Používejte je v dávkování 30 kapek denně po dobu 20 dnů.

