Máte v každém pokoji jiný bytový parfém, milujete osvěžovače a pár kapek esenciálních olejů u vás doma patří do prádla, vody na mytí podlahy i spreje na čištění sedaček? Vůně jsou jistě fajn, ale čeho je moc, toho je příliš. I když mohou třebas uklidňovat, nadužívání má za následek změny v mozku.

Vůně, osvěžovače, parfémované svíčky i difuzéry

Milujete bytové parfémy, difuzéry, automatické rozprašovače s vůní oceánu, borového lesa nebo třeba vánočního koření? Vůně je často to poslední nač myslíme, tolik mění atmosféru po navozuje pocit pohody, útulnosti a čistoty. Jenže, je to opravdu to jediné co „navozuje“?

V krátkosti po těchto produktech promluvil na Instagramu v příspěvku z kanálu „draustinperlmutter“, kde lékař Austin Perlmutter hovoří o všem, co se týká mozku.

Co číhá na mozek a ukrývá se osvěžovačích?

V minulosti jste možná slyšeli o tom, že parfémované svíčky nejsou to pravé ořechové pro vaše smysly a mozek, ale výčet je mnohem delší. Jde v podstatě o těkavé organické sloučeniny, ale i další látky běžné ve svíčkách, osvěžovačích a bytových voňavkách, které ovlivňují lidský organismus.

Jako první vás možná napadne, že pro některé z nás mohou být tyto vůně nepříjemné až dráždivé. To je rozhodně pravda a mohou iritovat dýchací cesty a vést k alergické reakci. Zatímco látky linalool nebo limonen jsou známé přírodní alergeny, které podráždí především citlivé osoby.

Dále bývají v těchto osvěžovačích také látky jako dihydromyrcenol nebo benzyl-acetát, které mají potenciál nejen za zhoršení dýchání, ale také podráždit kůži, i když toto zatím není dostatečně podložené studiemi.

Jenže to bohužel není zdaleka vše. I když se vám dýchá dobře a vaše kůže je krásná a jemná bez zarudnutí či svědění, některé těkavé organické sloučeniny v těchto produktech ovlivňují mozkové funkce. Právě tímto se zabývala také studie „Srovnání neurotoxicity těkavých organických látek a vonných organických látek na buňky lidského neuroblastomu SK-N-SH a primární kultivované krysí neurony“ publikovaná v Toxicology Reports v roce 2025.



Samozřejmě, že citliví jedinci jsou na tom o poznání hůř a biologické reakce na sebe nedá dlouho čekat, u nás všech ostatních jde o spíš dlouhodobé vystavení těmto lákám, které pak vedou ke změnám nálady, ale také zhoršení kognitivních funkcí, a to je opravdový problém.

O narušených kognitivních funkcích se mluví například ve spojitosti s demencí a Alzheimerovou chorobou. Kognitivní funkce v mozku jsou jako tým ve firmě. Každý dělá něco a v mozku jde o vnímání, paměť, logické myšlení a rozhodování.

Tento tým nemůže pracovat, pokud je jeden článek slabý, ale také pokud mezi všemi nefunguje komunikace. A tu v mozku právě zajišťují neurotransmitery, které jsou v případě osvěžovačů zdrojem problému.

Látky z osvěžovačů a vůní ovlivňují neurotransmitery

Těkavé organické sloučeniny ovlivňují právě neurotransmitery mnoha způsoby. Mohou přispět k zánětlivým procesům, ty pak vedou ke zhoršení produkce a funkce neurotransmiterů.

Neurotransmitery mohou ale čelit také vyššímu oxidačnímu stresu díky vdechování těkavých organických sloučenin. To může buňky zcela poškodit a snížit produkci samotných neurotransmiterů, které jsou zásadní pro kognitivní funkce.

Zmiňované sloučeniny také mohou přímo působit na receptory pro neurotransmitery, dlouhodobé vystavování se těmto sloučeninám vede ke chronickým problémům a trvalejším změnám. Takže nedojde k nápravě, jen co vyjdete ven do přírody, kde žádné osvěžovače nejsou.

Zmíněná studie došla k tomu, že i látky, které jsou považované za bezpečné mají vliv na člověka především pokud je jim neusále vystaven. Mezi různými sloučeninami jsou velké rozdíly a nelze jednoznačně říci, který osvěžovač představuje minimální riziko a který není vhodné používat. Důležité je uvědomit si, že tyto produkty mohou představovat zdravotní rizika a že není vhodné jejich neustálé každodenní používání.

Na druhou stranu je dobré zmínit, že i přírodní osvěžovače mohou někdy obsahovat takové těkavé organické látky. Čím silnější, tím také větší možný dopad na mozek.

close info Vera Prokhorova / Shutterstock zoom_in Vůní a osvěžovačů se nemusíte obávat, ale jejich používání by mělo být spíš jen ojedinělé.

Zdroje: sciencedirect.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov