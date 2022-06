Bylinky a potraviny na oteklé nohy. Po těchto vám zase rychle splasknou

S příchodem teplého počasí občas přicházejí i nějaké ty nepříjemnosti. My se dneska zaměříme na otoky nohou, které trápí nejen těhotné či otylé jedince. Co využít z bylinek a jaké potraviny jíst, aby se vaše nohy opět pohodlně vešly do bot?

Hlavní je zjistit příčinu otoků. Nemusí se jednat o nic vážného, ale lepší je to rozhodně nepodceňovat a konzultovat s lékařem. Někdy jsou příčiny ale banální a lze je vyřešit snadno babskými radami, na které se v tomto článku zaměříme.

Otoky nohou mohou mít i celou řadu závažných příčin. Zdroj: PJs Panda / Shutterstock.com

Možné příčiny otoku nohou

Jak už jsme psali výše, oteklé nohy nepodceňujte a snažte se rozklíčovat důvod co nejrychleji. Někdy jsou důvody otoků vážné a musí se řešit.

Co například otok nohou způsobuje:

léky na vysoký tlak – některé účinné látky jsou přímo expertem na nohy jak bambule, zejména se jedná o amlodipin a nifedipin. Otoky způsobují ale i jiná farmaka.

– některé účinné látky jsou přímo expertem na nohy jak bambule, zejména se jedná o amlodipin a nifedipin. Otoky způsobují ale i jiná farmaka. nadváha – jedinci s nadváhou dost často na otoky nohou trpí, nahromadí se jim zadržená voda v těle a otok vznikne raz dva.

– jedinci s nadváhou dost často na otoky nohou trpí, nahromadí se jim zadržená voda v těle a otok vznikne raz dva. menstruace – u žen se otoky (nejen) nohou dostaví dost často těsně před menstruací.

– u žen se otoky (nejen) nohou dostaví dost často těsně před menstruací. těhotenství – tady je to asi jasné, ženy v jiném stavu si oteklé nohy „vychutnávají“ často na konci těhotenství. Ani tento typ otoku není radno brát na lehkou váhu!

– tady je to asi jasné, ženy v jiném stavu si oteklé nohy „vychutnávají“ často na konci těhotenství. Ani tento typ otoku není radno brát na lehkou váhu! krevní sraženina – zastaví ideální průtok krve v noze a tím vzniká otok, jedná se o velmi nebezpečný stav.

– zastaví ideální průtok krve v noze a tím vzniká otok, jedná se o velmi nebezpečný stav. lymfatický otok – způsoben problémem v lymfatickém systému. Lymfatický systém má za úkol odvádět z těla škodliviny. Tento typ edému můžete rozeznat tak, že když zatlačíte do otoku, zůstane po prstě důlek.

– způsoben problémem v lymfatickém systému. Lymfatický systém má za úkol odvádět z těla škodliviny. Tento typ edému můžete rozeznat tak, že když zatlačíte do otoku, zůstane po prstě důlek. onemocnění jater, srdce nebo ledvin – i taková onemocnění může otok signalizovat, a proto si s ním není radno zahrávat.

Babské rady doporučují tvaroh s cibulí

Tento prastarý recept by vám přes noc měl od otoku kotníků ulevit. Rozmixujte velkou cibuli a smíchejte ji s 1/2 kg tvarohu. Nachystejte si čtyři větší a pevné igelitové sáčky, ze kterých ve finále budou dva, protože je potřeba ze dvou sáčků udělat jeden – kvůli pevnosti. Takže vložte jeden pytlík do druhého a dovnitř vložte připravený tvaroh s cibulí. Do sáčku stoupněte, tvaroh se pěkně rozprostře kolem celé nohy. Zavažte nad kotníkem a nechte přes noc působit. Ráno omyjte nohy vodou a osušte.

Bylinné čaje

Bylinné čaje nepůsobí ihned, ale někdy je lepší si počkat, aby se otoky neopakovaly, to musíte uznat sami.

Vřesový čaj – dvě lžičky vřesu obecného zalijte 0,2 l vody, nechte deset minut louhovat a sceďte. Čaj se pije 2x denně tři týdny.

Čaj z břízy – vhodný při zavodnění, nedráždí ledviny. Nasbírejte si listy břízy bělokoré a nastříhejte je nůžkami najemno. Lžičku postříhaných listů povařte 5 minut v 250 ml vody, deset minut nechte vylouhovat a nakonec sceďte. Popíjejte 2x až 3x denně minimálně dva měsíce. Tento odvar si můžete přidávat i do koupele nohou.

Listy břízy bělokoré vám poslouží při zavodnění a otocích nohou. Zdroj: Leonid Ikan / Shutterstock.com

Jehlice trnitá - méně známý polokeř, jehož kořen se využívá při zadržování vody. Do půl litru vroucí vody dejte 20 g kořene jehlice a povařte 15 minut, pak nechte pět minut ještě odpočinout a posléze sceďte. Popíjení tří hrníčků denně je ideální.

Z ovoce si při problémech s otoky nohou dopřejte jahody, jablka, borůvky nebo hroznové víno. Zdroj: Shutterstock

Další tipy na oteklé nohy

ze zeleniny se doporučuje konzumace mrkve , fenyklu , kukuřice nebo květáku

, , nebo z ovoce si dopřejte jahody , jablka , borůvky nebo hroznové víno

, , nebo každé ráno si sprchujte nohy střídavě studenou nohou a teplou vodou

nohy si na noc zkuste vyvýšit polštářem

pracidelný pitný režim je při edémech základ

hýbejte se

