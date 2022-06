Jak na oteklé nohy? Našim babičkám skvěle pomáhala petržel

Trápí vás oteklé nohy? Jde o dost nepříjemnou a někdy i bolestivou záležitost. Víte, co vám výborně pomůže a uleví? Obyčejná petržel je v tomto případě dokonalý zázrak.

Znepříjemňuje vám život pocit těžkých, nateklých a nepříjemně napjatých nohou? V současné době trápí oteklé nohy zhruba polovinu dospělé populace. Tato zdravotní potíž se objevuje především během letních měsíců. Příčinou však nemusí být jen horké počasí. Máme pro vás pár tipů, které prověřily už naše babičky. Jsou naprosto jednoduché a hlavně fungují. Jestli vás otoky dolních končetin trápí dlouhodobě, není od věci se vždy poradit s lékařem.

Proč nohy otékají

V případě oteklých nohou nejde jen o estetický problém, kdy se člověk necítí úplně fit a dobře. Na vině mohou být i závažné zdravotní problémy a příčin může být opravdu mnoho. Často to bývá přibývající věk, dlouhodobé sezení nebo stání a také přílišná konzumace slaných potravin. Na vině často bývá i špatná životospráva, protože vznik otoků může být způsoben i nadmírou kouření, alkoholu a podstatnou roli hraje i nezdravá nadváha. Nadbytečný tuk má velice negativní vliv na krevní oběh právě v dolních končetinách. U žen jsou otoky nohou běžné také těsně před menstruací a v těhotenství.

Otékají vám nohy? Jezte petržel a pijte petrželový odvar. Zdroj: shutterstock.com

Příčinou jsou i nemoci a léky

Důvodem mohou být i některá farmaka a jejich vedlejší účinky. Jedná se především o léky na vysoký krevní tlak, léky proti bolesti, hormonální antikoncepce a některé léky proti diabetu. Otoky často bývají vedlejším průvodcem mnoha onemocnění jako například srdce, jater, ledvin nebo štítné žlázy. Často souvisejí i s poruchami žilního a lymfatického systému, který je součástí obranyschopnosti organismu.

Petržel přináší dokonalou úlevu

Petržel je známá bylinka, kterou má na zahrádce skoro každý a běžně se používá v české kuchyni. Původem je petržel středomořskou rostlinou a první zmínky o ní pocházejí už z 3. století. Už v antickém Řecku se pěstovala ve velkém a požívala se nejen k vaření, ale byla uctívána jako symbol zapomnění a smrti. Staří Římané používali petržel také k lepšímu trávení, kdy jí pojídali k pokrmům a velice často již žvýkali i po nadměrném požívání alkoholu, aby zakryli pach z úst. Velikým příznivcem této byliny byl také Karel veliký a za jeho vlády se začala pěstovat ve velkém v jeho zahradách.

Petržel je zdravotní zázrak

Petržel obsahuje velké množství vitaminů, především A, C, B1, B2, B3, B6 a E. Rostlina má dokonce čtyřikrát více vitamínu C než zelí nebo pomeranče. Pouhých 20 g petrželové natě dodá do lidského těla 48 mg vitamínu C, přičemž denně jej člověk potřebuje minimálně 75 mg. Významným podílem je zastoupena kyselina listová, chlorofyl a z minerálních látek je to hlavně vápník, draslík, fosfor a hořčík. Důležitou složkou jsou i éterické silice a flavonoidy, které působí silně močopudně. Petržel je rovněž bohatá na železo, mangan a chlór.

Připravte si petrželový odvar

Budete potřebovat celou petržel, protože využijete jak zelenou nať, tak i kořen. Nejprve petržel pečlivě omyjte a potom ji podle svých možností buď rozemelte, rozmixujte, anebo rozdrťte. Připravenou směs vložte do termosky, zalijte ji ½ l vařené vody a nechte odstát přes celou noc. Následný den výluh přeceďte.

Připravený léčivý nápoj z petržele pijte třikrát denně vždy dva následující dny po sobě. Zdroj: shutterstock.com

Jak odvar používat

Připravený léčivý nápoj pijte třikrát denně vždy dva následující dny po sobě. Poté tři dny vynechte a opět pijte další dva dny. Výrazné změny snížení otoku uvidíte už po prvních dvou dnech. Tento odvar totiž funguje jako skvělé diuretikum, které napomáhá lepší funkci ledvin a dochází tak k odstranění přebytečné soli a vody z těla. Pár hodin před spaním už ale čaj nepijte, abyste nemuseli v noci vstávat na toaletu.

Zdroje: www.rehabilitace.info, www.ceskozdrave.cz, www.farm-cs.desigusxpro.com