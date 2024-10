Jaký vliv má každodenní konzumace ovsa na ledviny: Toto říká věda

Johana Dahlová 30. 10. 2024

Ovesné vločky jste zařadili do jídelníčku, protože mají vysoký obsah vlákniny, jsou výhřevné nebo třeba levné? Pokud jsou ve vašem jídelníčku, potěší vás jistě i to, že prospívají vašim ledvinám. Jestli se jim ale stále vyhýbáte, toto by mohl být další důvod, proč zvážit jejich používání.

Ledviny, jídelníček a pitný režim Máte problémy s ledvinami? Pak byste měli jistě udělat nějaké úpravy v životosprávě. To se ví, že největším nepřítelem ledvin je sůl, ale také dehydratace, samozřejmě že i alkohol a kouření nepomáhá. Navíc se také hodí vyvarovat fosfátovým přísadám, které jsou především ve vysoce zpracovaných potravinách. Mezi takové typy potravin patří například uzeniny, instantní nápoje, pečivo nebo sýry. Jde totiž o přítomnost fosforu, který „ledvinářům“ může přitížit, stejně jako příliš vysoký obsah draslíku či živočišných bílkovin. Nicméně, i když toto všechno můžete ve své dietě zohlednit, základním pravidlem je dodržovat pitný režim a omezit sůl. Pokud ale existuje tolik různých potravin, které škodí, musí být i další ledviny ozdravující. Vědci se domnívají, že jde právě o oves. Potvrzuje to například studie publikovaná v roce 2018 v odborném časopise Clinical Nutrition s názvem „Vliv konzumace ovsa (Avena sativa) na biomarkery funkce ledvin u pacientů s chronickým onemocněním ledvin: Paralelní randomizovaná klinická studie“. Jenže i účinky ovsa mají svá ale! Co prospívá ledvinám? Pokud chcete vyzkoušet cvičení čchi kung vycházející z čínského učení, můžete se podívat na tento příspěvek Václava Vocáska. Na svém YouTube kanálu Václav Vocásek – čínské cvičení čchi kung představuje množství různých cvičebních sestav. Zdroj: Youtube Je oves zázrak pro ledviny? Co oves nabízí tělu a ledvinám tak zázračného? Vlastně nic moc. Jde především o vlákninu. Oves je bohatý na beta-glukany, které napomáhají snižovat hladinu cholesterolu, ale také cukrů v krvi. Dále jsou v ovsu přítomné také proteiny a to rostlinného původu. I to je důležité, protože jestli jste dávali pozor, právě ty živočišné mohou být pro ledviny příliš těžké na zpracování. V neposlední řadě jsou to také pro ledviny přínosné minerály, které se v ovsu nacházejí a to hořčík, železo a zinek. Související články close Zdraví Kardiolog prozradil, který sýr je nejzdravější pro srdce video close Zdraví Alzheimerova choroba: Kolik vajec by měli sníst lidé nad 50 let, aby se riziko snížilo o 47 % video Kdy oves ledvinám prospívá a kdy ne? V ovsu je malé množství fosforu i draslíku, nicméně jde o zanedbatelné minimum. Ony fosfátové přísady se nicméně mohou dostat ven při zpracování. Pokud budete jíst oves ve formě vloček, není mnoho důvodů, proč by se zde měly tyto přísady objevovat. Nicméně například v instantních kaších z ovsa a podobně mohou být přidávané pro vylepšení chuti i textury pokrmu. A to je právě ono ale! Má-li být oves přínosný, pak musí být co nejméně zpracovaný. Tyto závěry vycházejí z mnoha různých studií. Jednou z nich je například práce z roku 2021 publikovaná ve speciálním čísle vědeckého časopisu Bioaktivní sloučeniny ve stravě a zdraví. Tato studie s názvem „Přehled zdraví prospěšných vlastností ovsa“ pocházející ze South Dakota State University. Studii vypichuje především přítomnost beta-glukanů, které přispívají pomalejší progresi onemocnění ledvin. Měřením biomarkerů, které odrážejí biologické procesy a zdravotní stav, došli odborníci k závěru, že pravidelná konzumace ovsa přispívá zdraví ledvin, ale je vhodné vybírat minimálně zpracované potraviny. Mezi takové patří vločky nebo celozrnná ovesná mouka. close info Shutterstock zoom_in Vyvarujte se příliš zpracovaných potravin. Platí to i pro oves! Zdroje: healthgrades.com, perks.optum.com, resetkidneyhealth.com

