Ovesná kaše přes noc je hitem internetu: Fantastická snídaně nejen při hubnutí

Možná jste o ni už někdy slyšeli, možná vás ale také překvapí. Ovesná kaše přes noc je fenoménem, o který bychom rozhodně neměli přijít, pokud chceme žít zdravě a nemáme času nazbyt. A to je určitě případ mnoha z nás. Pojďme si tedy připravit jídlo, které je možné posnídat doma nebo třeba i v práci. Recept je jednoduchý, ale chutná fantasticky.

Proč se tomuto jídlu říká právě ovesná kaše přes noc? Jednoduše proto, že si její základ připravíme už večer, uložíme do lednice a ráno jen v rychlosti dochutíme. Ani jedna fáze, které se musíme účastnit, přitom není časově náročná. Největší díl práce odvedou samotné ovesné vločky v době, kdy budeme odpočívat – a bude to práce opravdu smysluplná. Delším namáčením totiž změknou a stanou se stravitelnějšími. Vláknina, která má zajistit dlouhodobý pocit sytosti i kyselina ftylová, kterou vločky obsahují a na naše tělo působí jako antioxidant, přejdou do pro tělo snáze využitelného stavu. Dopřejme proto vločkám na tuhle proměnu dost času, vyplatí se to.

5 zdravotních přínosů ovesné kaše

Ovesná kaše je bohatá na rozpustnou vlákninu nazvanou beta-glukan. Tato vláknina pomáhá snižovat hladinu špatného cholesterolu (LDL) a celkově podporuje zdraví srdce. Dále vláknina z ovesné kaše poskytuje pocit sytosti, což může pomoci kontrolovat chuť k jídlu a snižovat přejídání. Ovesné vločky mají nízký glykemický index, což znamená, že se pomalu tráví a postupně uvolňují cukry do krve. To pomáhá udržovat stabilní hladinu cukru v krvi a zabraňuje prudkým výkyvům hladiny glukózy, což je užitečné pro diabetiky i pro každého, kdo se snaží udržovat energetickou stabilitu. Mají také nízký obsah tuku a kalorií, což je výhodné pro ty, kteří se snaží zhubnout. Připravená ovesná kaše s vodou nebo nízkotučným mlékem může být vhodnou volbou jako nízkokalorická snídaně, která vás zasytí na celé dopoledne. Ovesné vločky jsou bohaté na vitamíny B, minerály (např. železo, zinek a hořčík) a antioxidanty. Tyto živiny jsou důležité pro podporu dobrého zdraví a imunitního systému. Vysoký obsah vlákniny v ovesné kaši podporuje zdravé trávení a pravidelnou stolici.

Ovesná kaše přes noc

Na ovesnou kaši přes noc budeme v základu potřebovat jen pár surovin. Samozřejmě ovesné vločky, pak mléko a jogurt. Není třeba mít strach z jakéhokoliv přesného receptu, kaši si můžeme připravit hustší nebo řidší podle vlastní chuti a uvážení.

Pro začátek je ale dobré dodržet poměr stejného množství vloček a mléka a poloviny jogurtu. Jako odměrka poslouží jakákoliv vhodně velká nádoba podle zvoleného výsledného množství kaše. Obyčejně se může jednat o běžný hrnek na kávu.

Ovesné vločky by neměly chybět v žádné domácnosti Zdroj: Pixabay

Snadná a rychlá příprava

Jak je zřejmé, postup je více než jednoduchý. Odměřené množství zmiňovaných surovin večer smícháme a ve sklenici nebo jiné nádobě uložíme do lednice. Tím naše večerní “vaření” končí. Zbytek už počká na ráno. Ale ani po probuzení na nás nebude čekat dlouhá šichta u sporáku.

Základ kaše bude po vyjmutí z chladu již hotový a půjde jen o jeho dochucení. Ke slazení je možné použít med nebo třeba stévii – to podle preferencí každého z nás. Milovníci chia-semínek mají ideální příležitost doplnit kaši právě o tento moderní a zdravý prvek. A pak samozřejmě stojí za zvážení, zda chceme kaši doplnit a dochutit ovocem, zeleninou nebo třeba kvalitní čokoládou.

V ovesné kaši přes noc výborně chutnají třeba i borůvky v kombinaci s banánem. Zdroj: Shutterstock.com / Ekaterina Kondratova

Ovoce dodá kaši svěžest a chuť

Z ovoce budou v takové kaši výborně chutnat třeba jahody, a to jak ty čerstvé, které jsou samozřejmě nejlepší, tak ale třeba i sušené mrazem, které jsou dnes již běžně v obchodech. Využít ale můžeme opravdu jakékoliv ovoce od místního až po to exotické.

Výborný nápad je doplnit takovou kaši o mandlové vločky, které jí dodají další rozměr. Kdo by ale přece jen preferoval zeleninu, může do kaše přidat jemně nastrouhanou šťavnatou karotku. Spolu se špetkou skořice a rozinkami dodá ovesným vločkám netušený rozměr.

Kávová nebo kokosová kaše

Vynikající variantou tohoto zdravého, výborného a navíc rychlého receptu, je kaše kávová. Ani na ní není nic složitého, jde jen o nahrazení přibližně čtvrtiny podílu mléka silnější instantní kávou. K dochucení se v tomto případě výborně hodí třeba banán.

I v případě kokosové kaše je postup prakticky stejný, jen obyčejné mléko nahradíme mlékem kokosovým a přidat můžeme také strouhaný nebo konzervovaný kokos a další exotické ovoce.

Základní recept je možné obměňovat téměř donekonečna. Zkoušejte různé druhy zeleniny i dalších dochucovadel. Pokud nepoužijete vysloveně nezdravé přísady, vždy půjde o snídani, kterou vám budou moci ostatní jen závidět, protože hned po ránu uděláte to nejlepší pro svoje zdraví.

Poslechněte si novou epizodu našeho podcastu iReceptář do ucha. Hostem byla tentokrát Monika Kořínková z Monamy, kde vaří vynikající marmelády, ale taky pečou úžasné zákusky:

