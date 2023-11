V dnešní technické, hektické a nepříliš zdravé době se ke slovu stále více dostává staré známé rčení: už naše babičky dobře věděly… A je to pravda. Ve střídmém způsobu života můžeme jako v poučné knize číst dodnes. Víte například, která obilovina si poradí s hnilobnými bakteriemi v těle?

Jistě - z dnešního pohledu zdravý životní styl a stravování našich předků vycházely ve většině případů z nedostatku jiných potravin a možností. Kdyby měly naše prababičky k dispozici polotovary, jistě by je také rády využily.

Chcete zařadit ovesné vločky do svého jídelníčku? Zkuste třeba jednoduchou snídani podle receptu z youtubového kanálu Cookrate - Czech:

Žili zdravě, ani o tom nevěděli...

Jenomže naši předci neměli dostatek všeho, co potřebovali a určitě je trápily starosti s tím, co dát do hrnce a jak nasytit rodinu. Pravděpodobně by je ani nenapadlo, že po staletích se v době blahobytu (z tehdejšího pohledu určitě) budeme ohlížet za jejich jídelníčkem a brát si z něj příklad. Tehdy se totiž lidé stravovali mnohem více v souladu s přírodou, a tak šlo o jídla, která mnohdy nejen že organismus tolik nezatěžovala, ale naopak pomáhala čistit jej od škodlivin.

Zlaté ovesné vločky

O kterých potravinách můžeme v této souvislosti hovořit? Šlo nejen o zeleninu a ovoce v čerstvém stavu, ale třeba také o obiloviny v jejich prospěšné podobě, tedy například o ovesné vločky, které jsou úžasným zdrojem vlákniny a navíc působí doslova blahodárně na naše střeva. A zdravá střeva potom výrazně přispívají k dobrému stavu celého organismu. Jak to zvládnou?

close info Shutterstock zoom_in Banánové lívance s ovesnými vločkami

Krmení pro zdravé bakterie

Je dobré vědět, že ovesné vločky obsahují velké množství takzvaných probiotik, tedy látek, které podporují a “živí” zdravou bakteriální kulturu ve střevě. Budeme-li ovesné vločky pravidelně konzumovat, pomůžeme tělu zbavit se bakterií hnilobných, které nás zatěžují a nastartovat množení těch správných a zdraví prospěšných, a to všechno hlavně díky beta-glukanům, které tato superpotravina obsahuje. Jako bonus pomohou ovesné vločky také při snižování hmotnosti, protože umí zapracovat i na snížení chuti k jídlu.

Proti hnilobným bakteriím

K čištění střev nejen od hnilobných bakterií pomáhají ovesné vločky také vysokým obsahem vlákniny, která střeva dobře pročistí a zanechá je téměř čistá. Za to nám tělo poděkuje a v mnoha případech tak mimo jiné můžeme předejít vzniku a rozvoji zánětů střevní sliznice. I to je velká výhra.

Opakování – matka moudrosti

Když si tedy shrneme pozitivní účinky konzumace ovesných vloček na naše tělo, nesmíme zapomenout na likvidaci hnilobných bakterií, podporu zdravých mikroorganismů, pročištění střev, pomoc s hubnutím, zlepšení trávení a zabránění vzniku nadýmání. To opravdu není málo, jen bychom si měli uvědomit ještě jednu drobnost, která účinky ovesných vloček ještě zvýrazní.

Zkuste je jíst syrové

Stejně jako třeba zelenina, i tyto vločky budou nejúčinnější, budeme-li je konzumovat v syrovém stavu. Ale není třeba věšet hlavu – pokud milujete například ovesnou kaši, i tak svému tělu pomůžete rozhodně víc, než třeba ovocným perníkem ke snídani.

