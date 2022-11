Proč by ženy po padesátce měly mít doma ovesné vločky: Dokáží zázraky

Na první pohled vypadají docela obyčejně. Nenechte se ale zmást, ovesné vločky v sobě ukrývají spoustu zdravotních benefitů a už dávno neplatí, že jsou vhodné hlavně pro sportovce. Naopak, jejich sílu ocení i ženy po padesátce.

Když je zmínka o ovesných vločkách, jako první asi každého napadne ovesná kaše, rychlá ranní snídaně. Malá zploštělá zrníčka však v sobě ukrývají mnohem více. Jsou skvělým zdrojem energie, vitaminů i minerálních látek. A co je ještě lepší, mají téměř zázračný účinek nejen na zdraví, ale i na krásu.

Ovesné vločky jako obyčejný superhrdina

V závěsu dnešních superpotravin se ovesné vločky mohou jevit jako docela obyčejná pochoutka. Nenechte se mást. Obsahují komplexní sacharidy, což znamená, že vám dodají energii, která se bude uvolňovat postupně, zároveň v nich najdete i slušný podíl bílkovin a kvalitních tuků. Určitě stojí za zmínku, že jsou zdrojem omega 3 mastných kyselin, jež mají na náš organismus velmi pozitivní účinky. Z vitaminů v nich najdeme ty rozpustné v tucích, A, D, E, a některé vitaminy ze skupiny B. Hořčík a zinek zase v ovesných vločkách zastupují minerální látky.

Zažívání jako v bavlnce

Díky vysokému obsahu vlákniny se z ovesných vloček stává skvělý pomocník při potížích se zažíváním. Vláknina v nich obsažená navíc navozuje pocit sytosti a pomáhá k bezproblémovému vyprazdňování. Pokud vás tedy trápí zácpa, nebo chcete pro své zažívání něco udělat, snídaně z ovesných vloček bude rozhodně tou správnou volbou. Navíc, ze všech obilovin, obsahují ovesné vločky nejméně lepku, proto jsou často tolerovány i lidmi, kteří mají na lepek alergii.

Není potřeba investovat do drahých krémuů, proti vráskám pomůže obyčejný oves. Zdroj: 123rf

Krása i zvenčí

Aby toho nebylo málo, ovesné vločky dokáží o vaše tělo pečovat i zvenčí a není nutné je přímo konzumovat. Dopřát si můžete jednoduchou ovesnou koupel, která omladí a oživí vaši pleť. Není nic jednoduššího, než do teplé vody přidat velkou hrst ovesných vloček a užít si pečující lázeň. Efekt vloček můžete podpořit ještě macarátem z léčivého obilí.

Ovesný macerát proti vráskám

Připravte si hrnek mléka a vrchovatou polévkovou lžíci vloček. Tu nasypejte do hrnku, dobře promíchejte a nechejte v ledničce louhovat do druhého dne. Druhý den směs sceďte, mlékový výluh zachyťte, to je přesně ten poklad. Vločky vyhazovat nemusíte, můžete je dále využít v kuchyni. Před nanesením ovesného macerátu, si pleť pečlivě vyčistěte, pak pomocí vatového tamponu naneste na vrásky. Nechte zaschnout a macerát naneste pak ještě několikrát. Nechte působit aspoň 20 minut a nakonec smyjte vlažnou vodou. Ošetření macarátem své pleti můžete dopřát podle potřeby. Oves má skvělé hojivé účinky i na aknózní pleť, stejně jako umí krásně potlačit projevy ekzému a ostatních kožních onemocnění.

Ovesný macerát vyrobíte z mléka a obyčejného ovsa. Zdroj: 123rf

