Hnilobné bakterie ve střevech zničí vývar z levné obilniny. Určitě ji máte doma

V běžném životě si pravděpodobně ani neuvědomujeme, jak důležitou roli má pro naše tělo zdravé trávení a čistá střeva bez škodlivých bakterií a zánětů. Tento nedoceněný moment je dokonce natolik důležitý, že podle mnoha odborníků délka a kvalita našeho života závisí právě na zdraví střev. Pojďme jim tedy celkem jednoduše pomoci…

Co všechno ovlivňuje kvalita trávení? Nemá cenu odpověď protahovat: zkrátka všechno, celý náš život. Dnes je již prokázané, že střevní mikroflóra, tedy bakterie a jiní “živočichové”, kteří obývají naše útroby, mohou buď pomáhat, anebo také velmi škodit – to podle druhu, který se ve střevech usadí.

Pokud se střevní mikroflóra poškodí například dlouhodobým užíváním léků, mají možnost namnožit se agresivnější a také škodlivé druhy bakterií, jichž je potřeba se co nejrychleji zbavit. Nejde totiž jen o pocit klidu v břiše. To, co se děje ve střevech, ovlivňuje totiž i naše naše psychické zdraví působením na nervovou soustavu a naopak duševní problémy mohou vyvolat problémy s trávením. Je také jasné, že zhoršená kvalita zpracování potravy má za následek horší využívání výživných látek včetně vitamínů a dalších důležitých prvků. Ani to nechceme dopustit.

Ovesné vločky jsou zázrak

O důvodech, proč bychom měli udržovat naše střeva v dobré kondici, bychom se mohli bavit celé dny, ale nejlepší bude přikročit rovnou k jejich očistě. Potravinu, která je schopná zatočit s hnilobnými bakteriemi, jež se ve střevech rády usazují a škodí, máme totiž docela určitě doma, a pokud ne, za pár korun ji pořídíme v každém obchodě. Jde o obyčejné ovesné vločky, které v tomto případě podle vědců dokáží bez nadsázky zázraky.

Ovesné vločky jsou pro naše trávení doslova zázrak Zdroj: Pixabay

Důvodů je nespočet

Proč právě ovesné vločky? Jednoduše proto, že obsahují velké množství vlákniny, která je schopná při průchodu trávicím traktem vázat škodliviny a další problematické až toxické látky, jež se ve střevech při nevhodné stravě a nezdravém životním stylu přirozeně usazují tak dlouho, až jejich neblahý vliv začneme pociťovat v mnoha oblastech života. Ovesné vločky jsou navíc natolik univerzálním základem pro přípravu jídel, že se s nimi popasují i začínající kuchaři. Ti zkušení si budou vybírat ze stovek zajímavých receptů.

Příprava je důležitá

Jak upravit ovesné vločky, abychom mohli nastartovat zdravé trávení ještě dnes? Předně si musíme uvědomit, že aby mohly ovesné vločky dobře fungovat, musíme je nechat po několik hodin namočené třeba v mléce (pokud si budeme chtít připravit ovesnou kaši) nejlepší je to ale ve vodě. Pak už není problém přidat je do pečení, do polévky, připravit z nich slanou nebo sladkou kaši. Ovesné vločky jsou natolik univerzální, že snad ani nemůžeme šlápnout vedle.

Ovesný vývar pro zdravá střeva

Nejlepší volbou pro likvidaci hnilobných bakterií ve sřevech ale bude zdravý vývar z ovesných vloček. Není to vůbec nic těžkého, zvládne jej každý. Půl kilogramu oesných vloček jednoduše nasypeme do hrnce, zalijeme sedmi sty padesáti mililitry vody, nepatrně přisolíme a postavíme na plotnu. Vše přivedeme k varu a necháme vařit přibližně pět minut, dokud nevznikne řídká kašovitá hmota. Tu potom přecedíme a můžeme se pustit do očistné kúry.

Uklidí ve střevech a pomůže i s hubnutím

Nepřesvědčily vás předchozí argumenty? Pak je dobré vědět, že kromě očisty střev si ovesné vločky také díky svému složení a pomalému vstřebávání poradí s pocitem hladu na opravdu hodně dlouhou dobu, čímž zamezí chuti na drobné “zobání”. To brzy povede k viditelným úbytkům hmotnosti.

Kromě toho dokáží postupným uvolňováním energie zatočit s únavou a vyčerpáním organismu a působí dokonce také jako prevence proti vzniku cukrovky. Výborně se hodí i v případě, kdy tělo potřebuje doplnit vitamíny, protože i těch mají ovesné vločky dost, zvláště A, B1 a B2, D a E, ale nechybí ani kyselina listová nebo panthotenová. Spolehnout se na ně můžeme také při nedostatku železa, vápníku, draslíku, zinku, fosforu, hořčíku a dalších důležitých prvků, které ovlivňují nejen kvalitu trávení, ale zároveň i fungování celého oraganismu.

Co tedy můžeme od zařazení ovesných vloček do jídelníčku čekat? Za prvé likvidaci hnilobných bakterií, jež jsou původci mnoha dalších tělesných neduhů. Těšit se můžeme také na postupné snižování hmotnosti, vyšší dodávky vitamínů a minerálů, více energie a prevenci mnoha chorob. A navíc – již staří Římané dobře věděli, že má oves výrazné afrodiziakální účinky. Tak proč nespojit užitečné s příjemným?

