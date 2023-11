close info Profimedia

Johana Dahlová 27. 11. 2023

Ovesné vločky rozhodně patří ke zdravým potravinám a jsou zajímavé z mnoha různých důvodů. Zdánlivě obyčejná potravina má přesně to, co by měla každá zralá žena na svém talíři chtít. Čím to, že jsou vločky tak ceněné?

Jsou u vás doma ovesné vločky? Vločky spadají do kategorie obyčejných potravin, které si pomalu hledají cestičku zpět do jídelníčku. Nejen ovesné vločky, ale také například luštěniny jsou často považované za potraviny chudých. Někdo je má za nezajímavé, jiní je ani neumějí zpracovat. Příprava ovesných vloček je nesmírně jednoduchá, a pokud vás neučaruje dlouhým výčtem zdraví prospěšných účinků, oslnit by vás mohla rychlá příprava vločkových pokrmů nebo například využití pro kosmetické účely. Z ovesných vloček se můžete připravit například pleťovou masku nebo také pleťovou vodu, jejíž přípravu vám představí autorka videa z kanálu COSMETICS & cosmetics. Zdroj: Youtube Vločky nepatří jen na tvář, ale hlavně do misky! Ovesným vločkám se přisuzují až omlazující účinky. Patrně především proto, že na pokožku působí vločky hydratačně, balancují pH, regulují mastnotu přirozeným způsobem a mají i zklidňující účinky. Tvář je proto nejen čistá, zrelaxovaná, ale také jemná a pružná. Na druhou stranu konzumace vloček přináší další zdravotní přínosy, které příznivě ovlivňují celý organizmus a napomáhají regeneraci. Ani o to byste se neměli nechat ochudit. Ovesné vločky jsou bohaté na mnohé nutriční látky. Mezi takové rozhodně patří hořčík, fosfor, mangan, zinek či vitamin B1. Obsahují velké množství vlákniny, což znamená, že zasytí, podporují pročištění střev, a navíc jsou i výhřevné. Báječně se tedy hodí zařadit je do jídelníčku během chladnějších částí roku. Snižují hladinu cholesterolu a upravují i krevní cukry. Navíc také zpomalují absorpci cukru a jsou proto vhodné také pro diabetiky. Beta-glukany obsažené v ovesných vločkách přispívají zdraví srdce, zmíněné minerály zase podporují zdraví kostí, které bývá horší především u žen po menopauze. Stejně jako při zevním použití i konzumované vločky působí protizánětlivě, z čehož má prospěch celý organismus. pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Vločky nemusíte vařit, stačí je nechat přes noc v lednici Co se týče přípravy vloček, jistě tušíte, že je můžete vařit jako kaši, upéci z nich sušenky, pečivo nebo připravit cereální tyčinky. Nejsnazší je ale příprava přes noc. Do hrnku nebo misky stačí dát například půl šálku celozrnných ovesných vloček, lžíci lněných semínek, sezamu nebo chia, přidat maličkou špetku soli, skořici či malou lžičku medu. Vše zalijte mlékem, aby byly všechny suroviny alespoň půl centimetr pod hladinou a nechte v lednici do druhého dne. Tímto způsobem nachystáte snídani pro celou rodinu za dvě minutky. Ráno stačí přidat nějaké ovoce, ořechy nebo jíst vločky jen tak. Receptů a různých způsobů dochucení je celá řada. Stačí si jen vybrat! Vločky ale můžete také zalít jen jakýmkoli i rostlinným mlékem nebo vodou. Výhodou je také to, že jsou velmi syté a k snídani nepotřebujete víc než malou misku. Související články close Zdraví Bolest nohou za volantem zmizí: Použijte podpatkový trik, radí odborník video close Zdraví Moje babička si čistila játra běžnou rostlinou ze zahrady. Funguje fantasticky video Zdroje: idnes.cz, bezhladovania.sk

