Dřív se celulitida moc neřešila a patřila k ženskému tělu stejně jako prsa, vrásky nebo nadbytečné špíčky. Poprvé se o ní začalo mluvit ve Francii kolem roku 1920. A najednou byla vnímaná jako problém. „Co je ta divná krupičnatá kůže na ženském těle? Co jí způsobuje? A jak ji udělat hladší?“ Tyto a podobné otázky si kladli někdejší znalci krásy a přemýšleli, jak se nevzhledné „pomerančové kůže“ zbavit.

Za pár desítek let se stal z celulitidy úspěšný byznys. Kosmetické značky začaly vyrábět různé přípravky proti celulitidě. A v salonech krásy se objevily procedury slibující vyhlazení (a omlazení) pokožky celého těla...

Kosmetické gely to nespasí

Ovšem celulitida se nestala jen estetickým, ale i zdravotním problémem, který začali zkoumat lékaři. Ti přišli na to, že krupičnatá kůže není jen výsadou obézních lidí, ale mají ji i sportovci či modelky. Jak je to možné? Další výzkumy odhalily souvislost celulitidy s hormonálními změnami

(pubertou, těhotenstvím, kojením, menopauzou), ale také s lymfatickým systémem. Čímž vznikl další problém a to, že celulitida se nemůže řešit jen povrchově (kosmeticky), ale i zevnitř.

Podpora lymfy

Pokud vás trápí „pomerančová kůže“, první věc, kterou byste měli udělat, je „rozproudit“ lymfatický systém. To se dá všelijak… Můžete si zajít na lymfatickou masáž, ale nejpřirozenějším způsobem, jak podobného efektu docílit, je pohyb.

Nejde o žádné silové sporty, ale úplně postačí, když do svého denního rytmu zahrnete chůzi, jógu nebo třeba plavání. Hodně pomůže i změna stravovacího plánu. Vyhněte se potravinám, které v těle zadržují vodu. Jde hlavně o produkty z bílé mouky (koláče, sušenky), polotovary (párky, salámy, hamburgery), sladkosti a sladké limonády. Opatrní byste měli být i při kořenění jídel. Pokud nadbytečně solíte, může vaše tělo zadržovat vodu!

Trochu jiný apetit

Hlavním předpokladem, jak odbourat celulitidu, je zdravá strava. Jde zejména o kvalitní netučné bílkoviny jako je bílé maso, ryby, jogurty, luštěniny, zdravé tuky (nesolené a nepražené oříšky či semínka), komplexní sacharidy (celozrnné pečivo, ovesné vločky, rýže), ale také pořádnou porci ovoce a zeleniny. Podle odborníků je právě vaše „úroda ze zahrádky“ klíčovým bojovníkem proti celulitidě. Po čem byste měli konkrétně sáhnout?

Sázka na draslík

Dopřejte si plody, které obsahují draslík jako jsou banány, papája nebo kiwi. Podle vědeckých výzkumů tenhle minerál brání zadržování vody v těle a tím pádem je i přírodním lékem proti celulitidě. Když si budete dopřávat „draslíkový nášup“ pravidelně, podpoříte tak i detoxikaci vašeho organismu, takže pak se budete cítit celkově lépe. Pokud ale hledáte jedno účinné ovoce v boji proti celulitidě, tak je to ananas. Při jeho konzumaci dostanete do těla celou škálu vitaminů A, B1, B6, K a minerálů (vápník, fosfor, zinek a selen). Ale co hlavně – ananas odvádí z těla přebytečný tuk. Takže je i prevencí proti vzniku celulitidy.

close info Profimedia zoom_in Salát z tropického ovoce dodá vašemu tělu porci draslíku.

Zeleninová výzva

Do svého jídelníčku byste měli zahrnout i listovou zeleninu – zejména špenát, kapustu a listové saláty. Je nízkokalorická, ale hlavně dodává pokožce vláhu a zlepšuje její pevnost. Opomenout byste neměli ani zázvor. O něm se ví, že zlepšuje mikrocirkulaci pokožky, podporuje odbourávání tuku a pomáhá při prevenci celulitidy. Zázvor můžete přidat do polévek, nápojů, čínských nebo indických specialit.

Zamilujte si červenou

Důležitou součástí vašeho jídelníčku by měly být jakékoliv červené plody. Podle indické přírodní medicíny – ajurvédy – jsou právě ony hybnou silou v podpoře lymfy. Jde zejména o červenou řepu, bobulové ovoce, třešně a brusinky. Využijte toho a udělejte si třeba místo snídaně lahodné smoothie. Osvěží vás, nabije energií a ještě něco uděláte pro svou krásu a zdraví.

