Může snad nějaké ovoce významně přispět k dlouhověkosti? Zdá se, že ano. A nejde o žádnou exotickou, nedostupnou či drahou novinku!

Jak souvisí endokrionologie s délkou života?

Když se řekne endokrinologie, většina z nás zapátrá v paměti a vzpomene si na něco okolo štítné žlázy. Aha! A štítná žláza produkuje hormony, a tak to tedy musí být něco s hormonální rovnováhou. Jak ale ta souvisí se stárnutím? Úzce. Konkrétně tedy tak, že hormony hrají klíčovou roli v procesu stárnutí. Věkem se snižuje produkce různých hormonů, mění se senzitivita těla na inzulin, zvyšuje se hladina stresového hormonu kortizolu a tak dále.

Stejně tak jako je to v mnoha dalších otázkách zdraví, také hormony lze ovlivnit tím, co jíme, a tak si můžeme sami přispívat k dlouhověkosti také správnou skladbou jídelníčku. V tomto případě jde o ovoce, které většina z nás přijímá mnohem lépe než všemožné druhy zelenin.

Obecně vzato, každé čerstvé nijak neupravené a kvalitní ovoce podporuje obranyschopnost těla, má protizánětlivé a život prodlužující vlastnosti díky látkám jako je vitamin C a další vitaminy a minerály, například draslík, ale nesmírně důležitá je také vláknina. Nejde tedy o zázračné látky, ale ty, které jsou nějaké ve všech druzích ovoce. Ač se má zato, že neexistuje špatné ovoce, dá se říci, že některé druhy excelují.

close info Profimedia zoom_in Ovoce a zeleninu nabízíme většinou dětem. Jak často ji ale jíte vy sami?

Existuje ovoce prodlužující život?

Takže tedy k věci. Které ovoce je jedním z nejlepších k podpoře dlouhověkosti? Prý je to oblíbené a u nás i velmi levné jablko! Navíc je to ovoce, které se dobře skladuje a majitelé jabloní dobře vědí, že některé druhy jablek je možné úspěšně skladovat do následujícího léta, pokud byste nechtěli kupovat jablka prodávaná v obchodech, která jsou zde k mání také po celých 365 dnů v roce.

Proč právě jablka? Mají všechno, co by měla mít. I když jsou poměrně sladká, díky velkému obsahu vlákniny nezpůsobí nijak dramaticky na hladinu krevních cukrů, naopak ji pomáhaní udržovat v optimálním stavu.

Dobře známým faktem je, že riziko vzniku diabetu 2.typu souvisí s přibývajícími léty.

Studie „Souvislosti flavonoidů ve stravě s rizikem diabetu 2. typu a markery inzulínové rezistence a systémového zánětu u žen: Prospektivní studie a průřezová analýza“ z roku 2005, které se zúčastnila přes 38 tisíc žen starších 45 let, dospěla v závěru, že ty, které konzumovaly jedno jablko denně měly o celých 28 % nižší riziko nástupu této cukrovky.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Zdá se, že jablka mohou významně přispět k dlouhověkosti.

Co se skrývá v jablku?

Vysoký obsah vlákniny, antioxidantů a látky zvané kvercetin dělá z jablka ovoce, které snižuje výskyt zánětlivých onemocnění, což samozřejmě přispívá celému organismu včetně orgánů zodpovědných za produkci hormonů. Stejné látky a také v jablkách přítomný pektin podporují zdraví střevních kultur. Dnes je již dobře známým faktem, že zdraví našich střev má veliký vliv na imunitní systém a celkově dobrou kondici celého našeho organismu včetně mozku.

Všechno zmíněné tedy napomáhá tělesnému zdraví a tím i nášemu delšímu životu, ale ještě navrch těchto významných zjištění je tu výzkum týkající onemocnění srdce. Studie, která využila dat téměř 40 tisíc pozorovaných s názvem „Jablečné fotochemikálie a jejich zdraví prospěšné účinky“ publikovaná v časopise Nutrition Journal v roce 2004 potvrdila, že každodenní konzumace jablek snižuje riziko vzniku srdečních onemocnění.

Jablka totiž také pozitivně působí na kardiovaskulární zdraví, a to jak redukcí cholesterolu, tak snížením vysokého krevního tlaku. Studie se zabývala jak uskladňováním, zpracováním, tak různými druhy jablek. Vyšlo však najevo, že na druhu více méně nezáleží a nejzdravější jsou čerstvá jablka konzumovaná i se slupkou.

Zdroje: health.clevelandclinic.org, webmd.com, .aarp.or