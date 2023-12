Současný životní styl nedává mnohým z nás mnoho příležitostí k odpočinku a péči o zdraví těla, proto volíme jako jistou alternativu alespoň zdravější stravu. Pozor ale na to, co a hlavně kdy si vezmete, abyste si neublížili. Ani ovoce totiž nemusí být tak docela “bezpečné".

Jak u vás doma vypadá běžná snídaně? Pro někoho je to kousek namazaného chleba, snědený v běhu při vypravování dětí do školky nebo do školy, pro jiného poklidná chvilka ranní relaxace nad voňavým šálkem kávy, a v ideálních podmínkách třeba i “hostina”, podobná vydatné anglické snídani. Ať už ale první jídlo dne konzumujeme jakkoliv, vždy bychom se měli zamýšlet také nad tím co a proč si ke snídani vezmeme. Mohli bychom si totiž nevědomky ublížit – a to i na první pohled zdravou potravinou.

Když budete vědět, jak na banány, budou jednoznačně prospěšné. Navíc je možné spotřebovat i zdánlivě nemožné – jejich slupky. Jak na to vám ukáže video z 3T a Zajímavosti ze světa na youtube.





Zdroj: Youtube

Na banány si dejte pozor

Kdo by se domníval, že třeba takový obyčejný banán přece nemůže nic pokazit, byl by bohužel na velkém omylu. Ačkoliv se jedná o ovoce zdravé, na snídani rozhodně ideální není. Obsahuje totiž tolik sacharidů, že je schopen jimi doslova zahustit krev, a to právě zvláště ráno, kdy není tělo většinou ještě dostatečně zásobeno tekutinami. Zvýšená viskozita krve potom zpomaluje její průtok celou soustavou a může způsobovat i závažnější problémy. Navíc je mnoho lidí, kteří mohou po požití banánů (hlavně na lačno) trpět plynatostí.

Rychlá krátkodobá energie

Navíc rychlý přísun velkého množství již zmiňovaných sacharidů sice tělu dodá okamžitou energii, ale na druhou stranu jde o “palivo”, které je spotřebováváno velmi aktivně, a tak se ve stejné rychlosti jeho účinek zase ztrácí. Může se tak stát, že budete mít už v devět hodin pocit hladu a budete se cítit vyčerpaní. Pokud chceme ztrátu energie, a tedy hlavně rozklad sacharidů zpomalit, je dobré takovou banánovou snídani alespoň doplnit kvalitními tuky.

close info Profimedia zoom_in Banán je přírodní antidepresivum. Obsahuje velké množství draslíku, který působí jako přírodní sedativum.

Je to zdravé ovoce, když víte, jak na něj

Abychom ale banány zbytečně nepomlouvali, je třeba zdůraznit, že pokud posuneme jejich konzumaci na později, uděláme pro své zdraví hodně prospěšného. Jde o přísun vlákniny, která pozitivně ovlivňuje proces trávení, a také příjem probiotik, jež banány obsahují a podporují tím množení prospěšných střevních bakterií. Proto také lékaři doporučují jeden banán denně lidem, kteří mají problémy se zvýšenou zánětlivostí ve střevním traktu.

Pro srdce i mozek

Stejně jako vláknina, pomáhá tělu v rozumném množství také v banánech obsažený draslík. Musíme si ale dát pozor na množství zkonzumovaných kusů, protože při neobvykle vysokém přísunu tohoto prvku může dojít k ledvinových problémům, správné dávky naopak jejich funkci podporují. Pokud to nepřeženeme, uděláme dobrý skutek, který ocení také kardiovaskulární a nervový systém.

Přemýšlejte i u jídla

Jaký závěr si tedy můžeme z uvedených informací vyvodit? Babány jsou jednoznačně zdravým ovocem, které tělu dodá jak energii, tak i prospěšné látky a vlákninu. Měli bychom si ale hlídat jejich zkonzumované množství a vyvarovat se jejich pojídání jako prvního jídla v průběhu dne.

Zdroje: www.actualno.com, www.brainmarket.cz, www.zdravizone.cz